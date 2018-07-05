Demet'in 33 Bin Tl'lik Ceketi Sosyal Medyayı Karıştırdı! Şarkıcı Hatice'den Sert Tepki Geldi
Şarkıcı Hatice sosyal medya üzerinden Demet Akalın'ın gündem konusu olan ceketi üzerinden ünlü popçu için zehir zemberek sözler söyledi.
Demet Akalın yeni şarkısı için klip çekimlerinde giydiği ceket, fiyatıyla sosyal medyada gündem konusu olmuştu. Şarkıcı Hatice ise Demet Akalın'ı reklam yapmakla suçlayıp, bu hareketini son günlerde yaşanan çocuk tacizi ve ölümlerine karşı duyarsızlık olarak niteledi.
"KARŞINDAKİ TÜRK HALKI, YEMİYOR PAHALI KUMAŞLARDAN UCUZ RESİMLERİ"
Hatice sosyal medya üzerinden ünlü şarkıcıyı hedef alan sözler söyledi. Hatice "1.gün herkese sitem et, yas var de, listenden çıkar. 2.gün ise Gucci reklamı ile matemi unut "Canıma da değsin" de. Türk halkı karşındaki. Yemiyor pahalı kumaşlardan ucuz resimleri" diyerek ağır ifadeler kullandı.
İşte Hatice'nin Demet Akalını hedef alan o paylaşımı;
YORUMLAR (9)
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Hatce sen neydin ne oldun bir bak istersen. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ilk defa haticeye hak verdim demet dün bok dun bugun koktun hayırdır sen *Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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YAV BU KARININ CEKETİYDİ, ÇİZMESİYDİ, AYKKABISIYDI NİYE BÖYLE GÜNDEME GELİYOR ACABA BABASI YA DA ANASI MI GİYDİ BU KADAR PAHALI GİYSİLERİ GÖRMEMİŞ UKALAYI GÜNDEME GETİRMEK İÇİN BOŞA UĞRAŞMAYIN.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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hemen hemen hepiniz de aynısınız senin de eline geçmiyor sende de olsa sende aynısını yaparsın gündemde yoktun ya sana da malzeme çıktı.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Dilimize tercüman olmuş Hatice Demet Akalın senin devrin bitti artık bence herşeyinizi paylaşmaktan ne zevk alıyorsunuz bize ne senin ceketinden ne yediginden ne içtiğindenCevap Yaz 1 Yayından Kaldır