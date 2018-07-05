Demet'in 33 Bin Tl'lik Ceketi Sosyal Medyayı Karıştırdı! Şarkıcı Hatice'den Sert Tepki Geldi

Demet Akalın yeni şarkısı için klip çekimlerinde giydiği ceket, fiyatıyla sosyal medyada gündem konusu olmuştu. Şarkıcı Hatice ise Demet Akalın'ı reklam yapmakla suçlayıp, bu hareketini son günlerde yaşanan çocuk tacizi ve ölümlerine karşı duyarsızlık olarak niteledi.

İşte 33 Bin TL'lik Ceket

"KARŞINDAKİ TÜRK HALKI, YEMİYOR PAHALI KUMAŞLARDAN UCUZ RESİMLERİ"

Hatice sosyal medya üzerinden ünlü şarkıcıyı hedef alan sözler söyledi. Hatice "1.gün herkese sitem et, yas var de, listenden çıkar. 2.gün ise Gucci reklamı ile matemi unut "Canıma da değsin" de. Türk halkı karşındaki. Yemiyor pahalı kumaşlardan ucuz resimleri" diyerek ağır ifadeler kullandı.

İşte Hatice'nin Demet Akalını hedef alan o paylaşımı;