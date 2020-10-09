Demet Evgar kimdir? Demet Evgar filmleri nelerdir? Demet Evgar yeni dizisi Alev Alev ile ekranlara dönüyor!

Türk sinemasının sevilen isimlerinden olan Demet Evgar, dram rolleriyle de komedi rolleriyle de çok beğenilmektedir. Pek çok tiyatro, film, dizi ve yapımda yer alan Demet Evgar kimdir? Demet Evgar filmleri nelerdir? Demet Evgar yeni dizisi Alev Alev ile ekranlara dönüyor!

Tiyatro çıkışlı başarılı isimlerden olan Demet Evgar, Türk sinemasında hem komedi hem dram rollerinde yer alan başarılı bir isimdir. Demet Evgar kimdir? Demet Evgar filmleri nelerdir? Demet Evgar yeni dizisi Alev Alev ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor!

DEMET EVGAR KİMDİR?

Demet Evgar (19 Mayıs 1980, Manisa), Türk dizi ve sinema oyuncusu.

Manisa'da doğdu. Arnavut kökenlidir. Oyunculuğa 17 yaşındayken, Manisa'daki amatör bir topluluk olan Afsem Tiyatrosu'nda başladı. Sahneye ilk kez Ray Cooney'nin Kaç Baba Kaç oyunuyla çıktı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi.

Konservatuvar eğitimi sırasında arkadaşlarıyla Tiyatro Kılçık adında bir topluluk kurdu. Bu toplulukta oyuncu ve oyun yazarı olarak çalıştı. Kenter Tiyatrosu'nda 'Aşk Çemberi' adlı oyunda ve "Tiyatro Kılçık"ta "Takanlar ve Takılanlar" ve "Ayşegül Hindistan'da" adlı oyunlarda rol aldı.

2009 senesinde Kent Oyuncuları tiyatrosunda Mehmet Birkiye yönetmenliğinde sahnelenen Cimri oyununda Elise karakterini canlandırdı. Bu rol ile 2010 yılında düzenlenen 8. Tiyatro Ödülleri ödül töreninde Yılın Kadın Oyuncusu ödülüne layık görüldü.

"Aslı ile Kerem", "Bütün Çocuklarım" ve "Emret Komutanım" adlı televizyon dizilerinin yanı sıra "Banyo", "Beyza'nın Kadınları" isimli sinema filmlerinde oynadı. 2007'de, Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelenen "Rock Müzikalleri'nde" rol aldı. 2009'da Mahsun Kırmızıgül'ün Güneşi Gördüm filminde Havar karakterini canlandırdı. 2010 yılında ise Yahşi Batı filminde Cem Yılmaz ve Ozan Güven ile başrolleri paylaşmıştır. Hemen ardından Vay Arkadaş filminde Mete Horozoğlu, Ali Atay ve Fırat Tanış ile birlikte oynamıştır.

İlk olarak Türkmax'te yayınlanmakta olan, ardından Star TV'ye geçen 1 Erkek, 1 Kadın adlı televizyon dizisinde "Zeynep Yıldırım" karakterini canlandırmaktaydı. Kısa bir aradan sonra Fox TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan 1 erkek 1 kadın adlı televizyon dizisi isim değişikliğine giderek 1 Erkek 1 Kadın 1 Çocuk ve ardından 1 Erkek 1 Kadın 2 Çocuk olarak devam etmektedir. Özgü Namal'ın jüriliğini yaptığı Yetenek Sizsiniz Türkiye programına Namal'ın yerinde kısa süreli bulundu.

DEMET EVGAR FİLMLERİ

Yedi Numara (2000) Yeliz

Aslı ile Kerem (2002) Yeliz

Yuvam Yıkılmasın (2003) Hülya

Çınaraltı (2003) Nilüfer

Bütün Çocuklarım (2004) Eyşan

Emret Komutanım (2005) Üsteğmen Çiğdem

Banyo (2005)

Beyza'nın Kadınları (2005) Beyza Türker

Erkekler Ağlamaz (2006)

Bir Kadın Bir Erkek (2009) Zeynep

Güneşi Gördüm (2009) Havar

2010 Yahşi Batı Suzan Van Dycke

2010 Vay Arkadaş Nil

2013 Sen Aydınlatırsın Geceyi Yasemin

2015 Yok Artık! Ceyda

2015 Kötü Kedi Şerafettin Misket ve Tacettin (ses)

Tiyatro Oyunları

39 Basamak

Anna Kareninna

Geca Mevsimi

Ayşegül Hindistan'da

Takanlar ve Takılanlar

Aşk Çemberi

Kadınlar da Savaşı Yitirdi

DEMET EVGAR ÖDÜLLERİ

10. Afife Tiyatro Ödülleri (2005) - Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu - Gece Mevsimi

Sadri Alışık Ödülleri - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Gece Mevsimi

Lions Ödülleri - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Gece Mevsimi

DEMET EVGAR DİZİLERİ ROLLERİ

Başarılı oyuncu Alev Alev dizisi ile ekranlara dönüyor.

Alev Alev - 2020 - Cemre

Avlu-2018 - Deniz Demir

Bir Erkek Bir Kadın - 2012 - Zeynep

1 Erkek 1 Kadın - 2012 - Zeynep

Masumlar 2009

1 Kadın 1 Erkek 2008

Gençlik Başımda Duman 2007

Erkekler Ağlamaz 2006 Zeynep

Emret Komutanım 2005 Üsteğmen Çiğdem

Bütün Çocuklarım 2004 Eyşan

Çınaraltı 2003 Nilüfer

Yuvam Yıkılmasın 2003 Hülya

Aslı ile Kerem 2002 Yeliz

Tatlı Hayat 2001 Sekreter

Yedi Numara 2000 Yeliz