Demet Akalın ve Esra Balamir neden küstü? Esra Balamir kimdir? Esra Balamir instagram hesabı!

Her günleri birlikte geçen yakın dostlar Demet Akalın ve Esra Balamir arasına kara kedi girdi. Demet Akalın ve Esra Balamir neden küstü? Esra Balamir kimdir? Esra Balamir instagram hesabı!

DEMET VE ESRA BALAMİR NEDEN KÜSTÜ?

Küs olduklarına dair herhangi bir açıklama yapmayan Demet Akalın ve Esra Balamir sosyal medya hesaplarından birbirleri sildi. Bu hareket sonrası Demet Akalın ve Esra Balamir küs mü? soruları akıllara geldi. Esra Balamir, DM'den "İyisin diye merak etmedim. Instagram'dan dizi izlediğini gördüm" yazınca, şarkıcı çılgına döndü. "Gelmiş geçmiş en geri zekalı mesaj. İnsanoğlu hep bana, hep bana, asla doymak yok" karşılığını verdi. Esra'nın yanıtı da sert oldu: "Gözümüzde büyüttüğümüz insanları tanıdıkça içinde matruşka bebekler gibi küçük insanlar çıkıyor."

ESRA BALAMİR KİMDİR?

Esra Balamir, 7 Eylül 1975, Adana doğumlu, Türk model, şarkıcı, oyuncu ve televizyon sunucusu. Kariyer hayatına ilk olarak Kral TV'de DJ'lik yaparak başlayan Esra Balamir, ardından başka bir kanalda kendi programını sunmaya başladı. Daha sonra başka bir kanalda sabah programı sunmuştur. Şafak Sezer ile ilk televizyon dizisini çeken Balamir, Böyle mi Olacak, Kabere Kabere ve Reyting Hamdi gibi dizilerde oyunculuk yaptı. Aynı yıl bir kanalda bir müzik programında sunuculuk yaptı. Sonrasında birçok magazin programları sunan Balamir, model şarkıcı ve televizyon sunuculuğu yaptı. 1998 yılında oyuncu Yalçın Dümer ile evlendi. Yalçın Dümer ile 1 yıl evli kalan ünlü sanatçı, bugüne kadar toplamda 5 albüm çıkarmıştır. Bir zamanlar ekranların popüler yarışmalarından Ünlüler Çiftliği'nde boy gösteren sanatçı, günümüzde moda programı İşte Benim Stilim 2016 yarışmasında tarz ve stilini sergilemiştir. Uzun bir aradan sonra 'Söke Söke' adlı iki şarkılık single çalışmasıyla yeniden müzik piyasasına dönüş yapmıştır. 'Söke Söke'nin süpervizörlüğünü ise Balamir'in yakın arkadaşı olan ünlü şarkıcı Demet Akalın üstlenmiştir. Çalışmaya adını veren 'Söke Söke'ye klip de çekilmiştir. 1960'lı yılların anlatıldığı klipte; Demet Akalın da rol almıştır. 5 Nisan 2020 tarihinde COVID-19 virüsüne yakalandığını duyurmuştur.

ESRA BALAMİR INSTAGRAM HESABI

Esra Balamir, sosyal medyada "esrabalamir" kullanıcı adı ile yer almaktadır. 201bin takipçisi bulunmaktadır.