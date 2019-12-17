: Demet Akalın ve Alişan MasterChef'te yarıştı! Masterchef ünlülerde kim kazandı MasterChef eleme adayı kim oldu, kaptanlığı kim kazandı?

17.12.2019 08:59 | Son Güncelleme: 17.12.2019 09:00

MasterChef 68. bölümde Akalın-Okan Kurt ve Alişan-Buse Varol arasında kıyasıya rekabet yalandı. Ünlülerin yarıştığı MasterChef son bölümde kazanan kim oldu? MasterChef eleme adayı kim oldu? Ödül oyununun kazananı kim oldu? İşte MasterChef son bölümde yaşananlar ve detayları…

MASTERCHEF'TE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyunu ünlüler arasında oynandı. Demet Akalın - Okan Kurt çifti ile Alişan ve Buse Varol çiftleri arasında oynanan kaptanlık oyununda mavi takımın kaptanı belli oldu. Demet Akalın - Okan Kurt çifti oyunu kazanarak takımlarına ilk yarışmacıyı seçme hakkı kazandılar.

MAVİ TAKIM - KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILAR KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye 68. yeni bölümde mavi takım ile kırmızı takım yarışmacılar şu şekilde oluştu;

MAVİ TAKIM: Demet Akalın - Okan Kurt, Batuhan, Cemre, Alican

KIRMIZI TAKIM: Alişan - Buse Varol, Ekin, Güzide

MasterChef Demet Akalın ve Okan Kurt

TAKIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Şefler, mavi takım ile kırmızı takımdan barbekü partisi menüsü hazırlamalarını istedi. Şeflerin, kazanan takıma barbekü partisi verileceğini açıklaması yarışmacıları ayrı bir heyecanlandırdı. Süre sonunda şeflerin tadımı ile oyunu kazanan takım belli oldu. MasterChef'te ödül oyununu kazanan takım ise mavi takım oldu.

MasterChef Demet Akalın

MASTERCHEF'TE İLK ELEME ADAYI BELLİ OLDU

İlk eleme adayı Alican oldu.

MasterChef - Alican

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MasterChef 69. Bölümde yarışmacıların aileleri geliyor. Batuhan'ın annesi, Güzide'nin ablası, Cemre'nin ananesi, Ekin'in kardeşi, Alican'ın ağabeyi geliyor.

MasterChef ünlüler

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