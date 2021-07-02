Demet Akalın, trafikte dehşet saçan Murat Övüç'ün oğlunu topa tuttu: Sorumsuzlar, Allah kahretsin

Fenomen Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç'ün seyir halindeki aracından etrafa kurşun yağdırması büyük tepki toplamıştı. Murat Övüç görüntülerin eski olduğunu, düşmanlarının yeninden gündeme getirdiğini söyleyerek oğlunu savunurken, o görüntülere bir tepki de Demet Akalın'dan geldi. Akalın "Eski asistanımın eşi konutundan çıkarken silah hengamesinden başına mermi geldi ve artık yok!! 2 yaşındaki kızı babasız! Sorumsuzlar, Allah kahretsin" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç trafikte rastgele ateş açtığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmış, tepkilerin hemen ardından silmişti.

OĞLUNU SAVUNUP, DÜŞMANLARINI SUÇLAMIŞTI

Burakcan Övüç'ün skandal görüntüleri tepki çekmeye devam ederken, Murat Övüç ise yaptığı açıklamayla oğlunu savunmuştu. Görüntülerin iki yıl önce çekildiğini, düşmanları tarafından yeniden gündeme getirildiğini söyleyen Övüç, oğlunun iyilik timsali bir insan olduğunu belirtmişti.

DEMET AKALIN SERT ÇIKTI: SORUMSUZLAR, ALLAH KAHRETSİN

Fenomen Murat Övüç, skandala imza atan oğlunu savunurken, şarkıcı Demet Akalın, o görüntülere sessiz kalamadı. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla baba ile oğlu topa tuttu. Akalın, Burakcan Övüç'ü sorumsuzlukla suçlarken, "Eski asistanımın eşi konutundan çıkarken silah hengamesinden başına mermi geldi ve artık yok!! 2 yaşındaki kızı babasız! Sorumsuzlar, Allah kahretsin" ifadelerine yer verdi.