Demet Akalın, Oscar'da Lady Gaga ile Samimi Olan Bradley Cooper'ın Sevgilisine Seslendi: İyi Yolmadın Karıyı
Önceki gün düzenlenen Oscar Akademi törenine Bradley Cooper ile aynı filmde oynayan Lady Gaga'nın sahne performansı damga vurdu. Lady Gaga'nın, Irina Shayk'la sevgili olan Cooper ile sarmaş dolaş şarkı söylemesi Demet Akalın'ı kızdırdı.
Önceki gün sahiplerini bulan Oscar Ödül Töreni'ne Lady Gaga ve Bradley Cooper'ın sarmaş dolaş yaptığı düet damga vurdu.
Gaga'nın Cooper'a gösterdiği yakınlık ise sosyal medyada çok konuşulan konular arasında yer aldı. İkilinin bu performansı hakkında yorum yapanlardan biri de şarkıcı Demet Akalın oldu.
SAMİMİ GÖRÜNTÜLERİ OSCAR'A DAMGA VURDU
Bradley Cooper geceye bebeğinin annesi Rus model Irina Shayk ile katıldı. Lady Gaga ise nişanlısından ayrıldığı için geceye yalnız gelmişti ve Bradley Cooper'la da fazla samimi görüntüler verdi. Bu durum nedeniyle sosyal medya kullanıcıları tarafından Irina Shayk'a 'Dikkatli ol' mesajları yağdı.
"İYİ YOLMADIN KARIYI"
Daha önce Kim Kardashian'a çıplak poz verdiği için "Sen annesin" diye tweet atan Demet Akalın bu olaya kayıtsız kalmadı ve Rus modele kendi üslubunca tweet attı. Akalın, Irina Shayk'a tweet atarak "İyi yolmadın karıyı. Takipten çıkarmışsın geç bile kaldın bacım" dedi.
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Gitsin amarika’da yaşasın,ülkemizin havasını kirletip durmasınlar yetti be;(Cevap Yaz Yayından Kaldır
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bizimkide laf atıyor oradan, belki bana cevap verir benden söz edilir diye :) sanane yaa yonar yonmaz karıyı :) sen git çocuğunla uğraş, sana göre değil Akalın. . .Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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eminim demetin yorumunu çok dikkate almıştır. :dddCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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Tam bir cahil bu bayan toplumun yapisi bunlar yuzunden bu haldeCevap Yaz 8 Yayından Kaldır