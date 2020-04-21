Demet Akalın'ın "Türk yemekleri, İtalyan yemekleri ile yarışamaz" diyen Şeyma Subaşı'na verdiği yanıt şaşırttı
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Demet Akalın, Şeyma Subaşı, Subaşı, Magazin

Demet Akalın'ın "Türk yemekleri, İtalyan yemekleri ile yarışamaz" diyen Şeyma Subaşı'na verdiği yanıt şaşırttı

Şarkıcı Demet Akalın, İtalyan mutfağını öve öve bitiremeyen ve "Türk yemekleri, İtalya'nın yemekleriyle yarışamaz. İtalya mutfağı, dünyanın en iyi mutfağıdır" diyen Şeyma Subaşı'na tepki gösterdi. Akalın, Subaşı'na "Ağzının tadını bilsen burnunun bokunu yerdin" sözleri ile tepki gösterdi.

21.04.2020 21:49 | Son Güncelleme: 21.04.2020 21:57
Demet Akalın'ın 'Türk yemekleri, İtalyan yemekleri ile yarışamaz' diyen Şeyma Subaşı'na verdiği yanıt şaşırttı

Şeyma Subaşı, ev karantinası günlerinde YouTube kanalına yüklediği video ile çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Yemek kültürlerinin karşılaştırıldığı bir yayın yapan Subaşı, İtalyan mutfağını öve öve bitiremedi.

"KEBAP İSRAİL'DE DE VAR"

"Geleneksel Türk yemeğiniz nedir?" sorusuna, "Patlıcan. Kebap demiyorum çünkü kebap İsrail'de de var" cevabını veren Subaşı; İtalyan mutfağının, dünyanın en iyisi olduğu dile getirdi. Subaşı, "İtalyan mutfağı asla kıyaslanamaz. En iyi ürünlere sahip" şeklinde konuştu.

SEVGİLİSİ DESTEK VERDİ

"Biz yemeklere bolca zeytinyağı, sarımsak ve domates koymayı çok severiz" diyen Subaşı'na, sevgilisi Guido Senia da destek verdi.

DEMET AKALIN'DAN ÇOK SERT TEPKİ

Şayma Subaşı'nın sözlerine Şarkıcı Demet Akalın'dan sert tepki geldi. Akalın, Subaşı'na "Ağzının tadını bilsen burnunun bokunu yerdin" sözleri ile tepki gösterdi.

Demet Akalın'ın 'Türk yemekleri, İtalyan yemekleri ile yarışamaz' diyen Şeyma Subaşı'na verdiği yanıt şaşırttı
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