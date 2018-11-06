Demet Akalın'ın Kızı Hira'nın Rol Almak İstediği Yeni Gelin Dizisi Final Yapıyor
Demet Akalın'ın kızı Hira'nın severek takip ettiği hatta rol almak istediği fenomen dizi Yeni Gelin, 3'üncü sezonunda istediği reytinge ulaşamadığı için final yapacak.
Show TV'nin en iddialı ve başarılı dizilerinden biri olan Yeni Gelin için izleyenleri üzecek karar çıktı. 3. sezonunda istediğini bulamayan dizi erken final yapacak.
HİRA'NIN FENOMEN DİZİSİ FİNAL YAPIYOR
Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın küçük kızı Hira'nın severek izlediği hatta başrol oyuncusu Jessica May'a ulaşarak bir bölümünde rol almak istediği dizi, yayından kalkıyor. Geçtiğimiz aylarda 4 yaşındaki kızı Hira ile alışveriş merkezinde görüntülenen Demet Akalın, "Hira Yeni Gelin'de oynamak istiyor. Jessica May ile telefonlaşıyor, sağ olsun çok şeker bir kız, hep bize mesaj atıyor. Onu görmeye Adana'ya gideceğiz. Hira, onun kızını oynayacakmış" demişti.
YENİ GELİN FİNAL YAPIYOR
Show TV'nin 3. sezonuna başlayan Süreç Film imzalı 'Yeni Gelin' dizisi için final kararı alındı. Ersoy Güler'in yazıp yönettiği komedi dizisi 2 sezon boyunca cumartesi akşamları zirvede yer almış, kanalın da yapımcının da yüzünü güldürmüştü. Yeni Gelin dizisi 3 hafta sonra ekrana gelecek olan 63. bölümüyle ekrana veda edecek.
KADROSUNDA USTA OYUNCULAR YER ALIYOR
Yapımcılığını Süreç Film Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, Yeni Gelin'de başrollerindeki Jessica May ve Tolga Mendi'nin yanı sıra Mustafa Avkıran, Sema Keçik, Dağhan Külegeç, Yonca Şahinbaş, Zeynep Kankonde, Lale Başar ve Renan Bilek gibi usta oyuncular da yer alıyor.
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Hepp zaten guzel diziler bitiyorr nolur final yapmassin sesimizi duyun lutfen yakvariyorum (ERSOY GULER OYUNCULAR JESSICA MAY TOLGA MENDI V.S. NOLUR SESIMIZI DUYUN FINAL KARARINI DEGISTIRIN LUTFEN !!????) GEREKSIZ DIZILER VARJEN HEP GUZEL DIZILER BITMEMELI NOLUUR YALVARIYOTUM BITMESIN????????YONETMEN ERSOY GULER SESIMIZI DUYY LUTFEN YAA... YENI GELIN KADAR GUZEL BIR DIZI YOK KOMIK HEYCANLI GUZEL ANLATAMADIGIM DAHA FAZLASI INSALLAH BITMES BITMEMELIKI BENCE SAVASMATA TAM GAZ DEVAM SAVASMALISIN ..Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Nooolur yapmasin yeni gelin finalCevap Yaz Yayından Kaldır
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Final olmasın çocukarum cok severler zararı yok ki komik diyer diziler gibi sacma şeylerde yok diyer dizilerde hep ağlama kadın dayağı var yeni gel çok güzelCevap Yaz Yayından Kaldır
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Kesinikle ve sakin ha bitirmeyin bu diziyi severek hatta bayilarak izliyoruz ben ve kızlar im çok seviyoruz izlerken hem gülüp stres atıyoruz hemde yerine gore de duygulanioruz tek kahkaha atarak izledimiz bu diziyi bizlerbukadr elenirken nasil bitirir siniz ya bende kizlarimda çok üzüldük bu arada bu dizinin hayrani olan kızlarım da biri 7 biri 4 yasinda! Yani benim minnaklarim bile bukadar hayranlikai izlerken final yapmasına saskinim . cumartesi akşamları haricinde Inter net den de sürekli izliyorlar bunu bize yapmayın eklenerek izlediğimiz tek dizi buCevap Yaz Yayından Kaldır
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Cok saçma ve pis yorumlarınız var bir demişsinizki dizi iğrenç ve final olsunda millet kurtulsun pardonda demek ki sizde diziyi izliyormuşsunuz ve ona göre yorum yapıyorsunuz sonuçta burda bir emek söz konusu dizide fakir insanları gözardı etkiler diyorsunuz oyüzdenmi Bella çöp kutusu bunu yanına ekmek bırakıp fakir çocukları takip Edip yardım etti birde kalenderin üç eşli olmasının insanları özendirdiğinj söylemişsin iz burda kalender dizide imam nikahının ve üç kadınla evli olmanın ne kadar başa bela olduğunu söylüyor .boş beleş yorumlar yapıp insanın sınırını bozmayan ayrıca şu an tek komedi dizisi yeni gelin ve çok güzel kesinlikle bitmesin......Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır