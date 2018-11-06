Demet Akalın'ın Kızı Hira'nın Rol Almak İstediği Yeni Gelin Dizisi Final Yapıyor

Show TV'nin en iddialı ve başarılı dizilerinden biri olan Yeni Gelin için izleyenleri üzecek karar çıktı. 3. sezonunda istediğini bulamayan dizi erken final yapacak.

HİRA'NIN FENOMEN DİZİSİ FİNAL YAPIYOR

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın küçük kızı Hira'nın severek izlediği hatta başrol oyuncusu Jessica May'a ulaşarak bir bölümünde rol almak istediği dizi, yayından kalkıyor. Geçtiğimiz aylarda 4 yaşındaki kızı Hira ile alışveriş merkezinde görüntülenen Demet Akalın, "Hira Yeni Gelin'de oynamak istiyor. Jessica May ile telefonlaşıyor, sağ olsun çok şeker bir kız, hep bize mesaj atıyor. Onu görmeye Adana'ya gideceğiz. Hira, onun kızını oynayacakmış" demişti.

YENİ GELİN FİNAL YAPIYOR

Show TV'nin 3. sezonuna başlayan Süreç Film imzalı 'Yeni Gelin' dizisi için final kararı alındı. Ersoy Güler'in yazıp yönettiği komedi dizisi 2 sezon boyunca cumartesi akşamları zirvede yer almış, kanalın da yapımcının da yüzünü güldürmüştü. Yeni Gelin dizisi 3 hafta sonra ekrana gelecek olan 63. bölümüyle ekrana veda edecek.

KADROSUNDA USTA OYUNCULAR YER ALIYOR

Yapımcılığını Süreç Film Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, Yeni Gelin'de başrollerindeki Jessica May ve Tolga Mendi'nin yanı sıra Mustafa Avkıran, Sema Keçik, Dağhan Külegeç, Yonca Şahinbaş, Zeynep Kankonde, Lale Başar ve Renan Bilek gibi usta oyuncular da yer alıyor.