Demet Akalın'ın giydiği tulumun fiyatı şaşırttı

Popçu Demet Akalın, geride bıraktığımız gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Yakın arkadaşı Alişan ile birlikte yaptığı sabah programı sonrası soluğu alışveriş merkezinde alan Akalın, uzun süre alışverişin keyfini çıkardı

Beyonce ve adidas işbirliği ile çıkarılan IVY PARK isimli spor takımı ile alışveriş turuna çıkan ünlü şarkıcı muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere takıldı. Akalın'ın Amerikalı yıldız Beyonce'nin Adidas için tasarladığı tulumu giymesi dikkat çekti. Tulumun yaklaşık 1500 TL değerinde olduğu iddia edildi.

YILBAŞI ALIŞVERİŞİNİ TAMAMLADI

Gazetecilere kolay gelsin demek ile yetinen Demet Akalın, yılbaşı alışverişlerinin bir kısmını yaptıktan sonra özel aracı ile alışveriş merkezinden ayrıldı.& ;

Kaynak: Snob Magazin