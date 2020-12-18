Demet Akalın'ın giydiği tulumun fiyatı şaşırttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Demet Akalın'ın giydiği tulumun fiyatı şaşırttı

18.12.2020 13:12 | Son Güncelleme: 18.12.2020 13:17
Demet Akalın'ın giydiği tulumun fiyatı şaşırttı

Popçu Demet Akalın, geride bıraktığımız gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Yakın arkadaşı Alişan ile birlikte yaptığı sabah programı sonrası soluğu alışveriş merkezinde alan Akalın, uzun süre alışverişin keyfini çıkardı

Beyonce ve adidas işbirliği ile çıkarılan IVY PARK isimli spor takımı ile alışveriş turuna çıkan ünlü şarkıcı muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere takıldı. Akalın'ın Amerikalı yıldız Beyonce'nin Adidas için tasarladığı tulumu giymesi dikkat çekti. Tulumun yaklaşık 1500 TL değerinde olduğu iddia edildi.

YILBAŞI ALIŞVERİŞİNİ TAMAMLADI

Gazetecilere kolay gelsin demek ile yetinen Demet Akalın, yılbaşı alışverişlerinin bir kısmını yaptıktan sonra özel aracı ile alışveriş merkezinden ayrıldı.& ;



Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Hadise Acun Ilıcalı Hakan Taşıyan
Spor Pierre Webo Rıza Çalımbay Kylian Mbappe Malcolm Thomas Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler Mhp Türk Kredi Karar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Demet Akalın'ın giydiği tulumun fiyatı şaşırttı | Haberler.com Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 13:16:55. #1.15#
title