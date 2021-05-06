DEMET AKALIN'IN FARUK K'YA HADİ BAKALIM VEFASI
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DEMET AKALIN'IN FARUK K'YA HADİ BAKALIM VEFASI

DEMET AKALIN'IN FARUK K'YA HADİ BAKALIM VEFASI
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Avrupa Müzik etiketiyle 07 Mayıs Cuma günü tüm dijital platformlarda yerini alan Faruk K'nın yeniden yorumladığı "Hadi Bakalım" şarkısında ünlü Yıldız Demet Akalın konuk star olarak şarkının bir bölümünü okuyarak sürpriz yaptı.

Demet Akalın'ın bu jesti karşısında çok teşekkür eden Faruk K kendisine yapılan sürprizin nasıl gerçekleştiğiyle alakalı; ben buna bir demet vefa diyorum. Demet Akalın'ın müzik piyasasına girdiği ilk yıllarda birlikte çalışıyorduk. Almanya konserinden dönerken uçakta; sen bir gün çok ünlü bir yıldız olacaksın, ilk imzanı bana atar mısın? Demiştim. Oda "Canım arkadaşım hep birlikte nice büyük başarılarda beraber olalım. İlk imzamı sana atıyorum. Sevgilerimle" yazarak bir peçeteye imza atmıştı.21.03.2001 yılından beri sakladığım bu imzalı peçeteyi kendisine gönderdim. Sonrada benim şarkımda küçükte olsa bana eşlik eder misin? Ricasında bulundum. Demet mesajıma hemen döndü. Stüdyoya geldi ve şarkıyı okudu. Demet Akalın Gerçek bir dosttur. Vefalıdır ki bu büyük kalbi ve vefayı ben tekrar görmüş oldum. Tekrar teşekkür ederim dedi.

Sözleri unutulmaz söz yazarı Aysel Gürel'e, müziği hafızalara kazınan eserlerde imzası olan Onno Tunç'a ait "Hadi Bakalım"ın yeni düzenlemesi ise başarılı aranjör Erhan Bayrak, tarafından yapıldı. Faruk K Hadi Bakalım şarkısının enerjisine uygun rengarenk fotoğrafları ise ünlü marka danışmanı ve yönetmen Selim Akar tarafında çekildi.

Kaynak: Snob Magazin

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