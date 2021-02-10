Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'tan üzücü haber geldi

SON DAKİKA... Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'un Covid-19'a yakalandığı ortaya çıktı. Peki Okan Kurt ve Demet Akalın'ın sağlık durumu nasıl? İşte ayrıntılar...

Demet Akalın, Alişan ile birlikte sunduğu sabah programına çıkmadı. Programı izleyenler canlı yayında Demet Akalın'ı göremeyince büyük şaşkınlık yaşadılar. Alişan, konuyla ilgili ilk açıklamayı canlı yayında yaptı.

'5 GÜN İZOLE OLACAK'

Ünlü şarkıcı Alişan, "Okan Kurt'un Covid-19 testi pozitif. Durumu iyi, izole vaziyette. Demet de eşi olarak karantinada. Testini yaptırdı, şükür negatif. 5 gün izole olacak, pazartesi gününden itibaren bizimle. Benim testim de negatif" ifadelerini kullandı.





Kaynak: Snob Magazin