Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü Eşi ve aile dostlarıyla birlikte Demet Akalın'ın sahnesini izlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Demet Akalın daha ilk şarkısını söylerken hesabın geldiğini dile getiren Alişan, "Kredi kartımdan 4 bin TL çektiler" dedi.

Muğla'nın ünlü tatil beldesi Bodrum'da ailesiyle tatil yapan Alişan, aile dostları Deniz-Esra Erdem ile birlikte Demet Akalın'ın sahnesini izlemeye gitti. Konser için ön masada yer alan Alişan, Demet Akalın'ın sahneye çıkmasıyla birlikte gelen hesap karşısında şaşkına döndü.

"DAHA İLK ŞARKISINI OKURKEN BİZE HESAP GELDİ"

UçanKuş TV'de yayınlanan Pazar Magazin programına telefonla bağlanıp olayın detaylarını anlatan Alişan, Demet Akalın'ın daha ilk şarkısını okurken hesap geldiğini söyledi. Alişan, "Ben de 'Hayırdır ne hesabı' dedim ve garson tarafından 'Hesabı hemen almamız gerekiyor, biz öyle yapıyoruz' dedi. Ben de 'Tamam o zaman mekan sahibiyle görüşeceğim' dedim. İşin tuhafı sadece bizim masadan hesap alındı, diğer masalardan o sırada hesap falan alınmadı. 'Daha konser başlayalı 50 saniye olmuş hesap ne demektir' dedim ve garsonu çağırdım" ifadelerini kullandı.

"KREDİ KARTIMDAN 4 BİN TL ÇEKTİLER"

Alişan konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"'Hesabı ödeyip kalkıyorum' dedim. Sonra gelip özür dilediler ama ben kabul etmedim. Kredi kartımdan 4 bin TL çektiler. Hesap krizi diye bir şey yok sadece saygısızlık var. Söylendiği gibi ödediğim para da hesabıma iade edilmedi, öyle bir şeyi de zaten kabul etmem. Demet'le konuştum o da çok şaşırdı"