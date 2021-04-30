Demet Akalın "Kimse param yok demesin herkes tatilde" dedi, tepki gelince geri adım attı
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Demet Akalın "Kimse param yok demesin herkes tatilde" dedi, tepki gelince geri adım attı

Demet Akalın 'Kimse param yok demesin herkes tatilde' dedi, tepki gelince geri adım attı
Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Magazin

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, pandemi nedeniyle 17 günlük kapanmanın öncesinde, tatil beldelerine giden vatandaşlarla ilgili, "Kimse 'param yok' demesin. Vallahi herkesin Bodrum'da evi var" dedi. Akalın, daha sonra sosyal medyada çok konuşulan sözleriyle ilgili özür diledi.

Şarkıcı Demet Akalın, tam kapanma sürecinin başlamasıyla tatil bölgelerine giden vatandaşları eleştirdi.

Star TV ekranlarında yayınlanan Demet ve Alişan ile 'Sabah Sabah' programında tam kapanma kısıtlamaları gündeme geldi. Demet Akalın ve Alişan; Bodrum, Çeşme, Antalya gibi yazlık yerlere giden vatandaşlara tepki gösterdi.

"2 MİLYON KİŞİ TATİLDE"

Bir an önce koronavirüsten kurtulmayı beklediklerini söyleyen Alişan, alınan tedbirlere uyulmadığından şikayet ederek "2 milyona yakın insan şu an tatil beldelerinde" diye konuştu.

"KİMSE PARAM YOK DEMESİN"

Akalın ise bunun üzerine "Kimse param yok demesin valla, herkesin evi var Bodrum'da" diye konuştu.

TEPKİLERİN ARDINDAN ÖZÜR DİLEDİ

Akalın, sözlerine gelen tepkiler üzerine, "Hepimiz gibi ben de o kalabalık Bodrum trafiğine sinirlenip söyledim lafı. Evde oturanları asla kastetmedim ama kuliste konuşur gibi konuşmuşum, özür dilerim" dedi.

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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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