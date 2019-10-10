Demet Akalın'dan Bergüzar Korel'e destek: Şiddetin en fenasını yaşıyor!
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Demet Akalın'dan Bergüzar Korel'e destek: Şiddetin en fenasını yaşıyor!

Demet Akalın, Amerika'da evlere temizlikçi olarak giden ablası Zeynep Korel'in "Evliliğini bebek kurtardı" iddiasıyla itham ettiği Bergüzar Korel'e destek geldi. Akalın "Şiddetin en fenasını yaşıyor" paylaşımıyla Korel'e moral mesajı yayınladı.

10.10.2019 13:25
Demet Akalın'dan Bergüzar Korel'e destek: Şiddetin en fenasını yaşıyor!

Ablasının "Evliliği bebek sayesinde devam ediyor" dediği Bergüzar Korel'e Demet Akalın sahip çıktı. Akalın sosyal medya hesabından Korel'e "Sakın üzülme ne olur" mesajıyla seslendi.

GÜNDELİK TEMİZLİKÇİ OLDU

Geçtiğimiz günlerde Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programında, Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel'in, Amerika'da yöneticisi olduğu bir sitede evlere günlük temizliğe gittiği ve 70 liraya köpek gezdirdiği haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

"EVLİLİKLERİNİN BEBEK KURTARDI"

Söylemezsem Olmaz programına bağlanan Zeynep Korel, ortalığı karıştıran iddialarda bulundu. Korel, kız kardeşinin evliliğini bebeğin kurtardığını, hatta Halit Ergenç ile büyük bir tartışmaya girdiğini, yatak odalarını bile ayırttıklarını söylemişti.

"ŞİDDETİN EN FENASINI YAŞIYOR"

Demet Akalın, Zeynep Korel'in bu iddialarını duyunca çileden çıktı. Sosyal medya hesabından tepkisini ortaya koyan Akalın "Şiddetin en fenasını yaşıyor. Hem de en yakınından! Hem de bir can taşırken. Sakın üzülme ne olur" notunu düştü.

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YORUMLAR (9)

  • MARDİNLİ GALİP:
    demet bacı, yaşın olmuş 50, git ahirete hazırlık yap, aşk meşk şarkılarıyla kaç pis erkek o şarkıların olduğu ortamda senin şarkılarını kullanarak duygusal taklidi yapıp genç kızlarımızın hayatlarını söndürdü kimbilir??? onun bunun ailesini düşüneceğine bu günahlarının hesabını düşün şimdiden
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  • NEVİN KİLİC - TEKİRDAĞ:
    kızlarda akıllı olsalarmış bizene ayol. hem iyide olmuş aslında. çarkın dönmesi için sermayeler gerek sisteme yoksa erkekler bizim manken gibi güzel kılzarımıza askıntı olurlar. o kızlar feda olsun o işleri yapsın, toplumda denge olur
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  • UZUN YOLLAR:
    Şiddetin en fenası derken, nolmuş kezzap döküp, bıçaklayıp, gözüne tornavidamı saplamışlar ve bu şiddetin dozunu kim neye göre ayarlıyor?!
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