Demet Akalın'dan Bergüzar Korel'e destek: Şiddetin en fenasını yaşıyor!

10.10.2019 13:25

Ablasının "Evliliği bebek sayesinde devam ediyor" dediği Bergüzar Korel'e Demet Akalın sahip çıktı. Akalın sosyal medya hesabından Korel'e "Sakın üzülme ne olur" mesajıyla seslendi.

GÜNDELİK TEMİZLİKÇİ OLDU

Geçtiğimiz günlerde Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programında, Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel'in, Amerika'da yöneticisi olduğu bir sitede evlere günlük temizliğe gittiği ve 70 liraya köpek gezdirdiği haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

"EVLİLİKLERİNİN BEBEK KURTARDI"

Söylemezsem Olmaz programına bağlanan Zeynep Korel, ortalığı karıştıran iddialarda bulundu. Korel, kız kardeşinin evliliğini bebeğin kurtardığını, hatta Halit Ergenç ile büyük bir tartışmaya girdiğini, yatak odalarını bile ayırttıklarını söylemişti.

"ŞİDDETİN EN FENASINI YAŞIYOR"

Demet Akalın, Zeynep Korel'in bu iddialarını duyunca çileden çıktı. Sosyal medya hesabından tepkisini ortaya koyan Akalın "Şiddetin en fenasını yaşıyor. Hem de en yakınından! Hem de bir can taşırken. Sakın üzülme ne olur" notunu düştü.