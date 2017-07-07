Demet Akalın Coşturdu

BODRUM'da Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz'ün işletmeciliğini yaptığı La Plaj'da Demet Akalın rüzgarı esti. Akalın şarkılarıyla beach club'ta eğlenenleri coşturdu.



Ünlü şarkıcı Demet Akalın, gündüz konserleri kapsamında, arkadaşı Hadise'nin ablasının işletmeciliğini yaptığı Yalıkavak Mahallesi'ndeki Tilkicik Koyu'ndaki La Plaj'da sahne aldı. Konser öncesi oldukça keyifli olan Akalın, basın mensuplarına röportaj verdi. Akalın'a, dünyaca ünlü isimlerin fotoğrafçılığını yapan Mert Alaş'ın kendisini tanımadığı yönündeki açıklamaları soruldu. Yanıt vermeyen Akalın konser vereceği mekana değinerek, "Hadise'nin plajında böyle oluyorum, içime bir Polyanna giriyor, kimseye cevap vermiyorum. Ne diyeyim Demet'ler çok karıştırmış olabilir" dedi.



'TİCARETE KAFAM BASMIYOR'



İşletmeci olmak gibi bir fikrinin olup olmadığı sorulan Akalın, ticarete atılmayı düşünmediğini belirterek şunları söyledi:



"Önümüzdeki sezon için güzel televizyon projesi var. Olursa Okan bey ile onu yapacağız. Başka da bir şey düşünmüyorum. Şu an için ticarete kafam basmıyor benim. Ben mal mülk, taş tuş alıyorum. Bir sürü arkadaşım çok zarar etti. Kebapçı, restoran açan oldu. Benim ticaretle alakam yok, anlamıyorum. Arkadaşımın beach'inde gayet mutluyum. Gülşen de geliyor bu akşam. Gülşen benim arkadaşım değil, kardeşim gibi gerçekten de. Birçok beach'ten teklif geliyor, ben Okan'a da söylemiştim beni arkadaşlarımdan ayırma diye. Bu nedenle ben tercihimi buradan yana kullandım."



GENÇLERİ COŞTURDU



Röportajın ardından sahneye mavi uzun elbisesiyle çıkan Demet Akalın, konserine 'Hayalet' adlı parçasıyla başladı. 'Nazar' adlı şarkısıyla konserine devam eden Akalın, şarkısını söylerken bir yandan da sevenleri ile birlikte özçekim yaptı. Bazı hayranlarının elinden telefonu alarak bizzat kendisi çekim yaptı. Akalın, seslendirdiği hareketli şarkılarda da bol bol dans etti. Sevenlerine keyifle ve unutulmaz anlar yaşattı. Akalın, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.



Defne isimli küçük bir hayranının doğum günü olması sebebiyle sahneye gelmesi üzerine Akalın, küçük hayranına "10-15 sene sonra popstar olarak çıkma tamam mı" dedi. Hayranının dansçı olmak istediğini öğrenince gülümseyen Akalın, "15 sene sonra ben sahnelerde olurum. Dansçı olabilirsin hatta belki benim şarkılarımda bile dans edersin" diye konuştu.



Akalın daha sonra 'Türkan' ve 'Evli mutlu çocuklu' gibi sevilen şarkılarıyla konserine devam etti. Akalın, sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi.



- Muğla