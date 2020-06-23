Demet Akalın, 140 yıllık lezzetten vazgeçemiyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Demet Akalın, 140 yıllık lezzetten vazgeçemiyor

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, eşi Okan Kurt ile birlikte Bodrum dönüşü, Aydın'ın Germencik ilçesindeki bir restoranda 140 yıllık lezzet çöp şiş yemeyi ihmal etmedi.

Demet Akalın, 140 yıllık lezzetten vazgeçemiyor
23.06.2020 11:36 | Son Güncelleme: 23.06.2020 11:40

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, eşi Okan Kurt ile birlikte Bodrum dönüşü, Aydın'ın Germencik ilçesindeki bir restoranda 140 yıllık lezzet çöp şiş yemeyi ihmal etmedi.

Seslendirdiği pop türündeki şarkılar ile müzikseverlerin yakından tanıdığı ünlü şarkıcı Demet Akalın ve eşi Okan Kurt, Bodrum Gündoğan'da özel bir oteldeki programının ardından İzmir Havalanı'na gitmek üzere yola çıktı. Söke-Germencik arasındaki karayolu üzerinde çöp şiş restoranlarının bulunduğu alanda mola veren Akalın Çifti, özel bir restoranda 140 yıllık geçmişi olan çöp şiş yedi. Restorandaki vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Akalın Çifti hayranlarını kırmayıp, fotoğraf çektirdi. Demet Akalın'ın çöp şişi çok sevdiği Bodrum seyahatlerinde Germencik'teki çöp şiş restoranlarına uğramadan ayrılmadığı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Çırılçıplak pozunu sansürsüz paylaşan fenomen gelin adayı tepki çekti Magazin
Çırılçıplak pozunu sansürsüz paylaşan fenomen gelin adayı tepki çekti
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı Magazin
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var Magazin
Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok Magazin
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok
Sevgilisinden ayrıldıktan sonra tatile çıkan Burcu Esmersoy, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor Magazin
Sevgilisinden ayrıldıktan sonra tatile çıkan Burcu Esmersoy, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor
Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi Magazin
Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi
Ünlü model, 380 bin lira vererek yaptırdığı kalçasının üzerine 6 ay oturamadı
Ünlü model, 380 bin lira vererek yaptırdığı kalçasının üzerine 6 ay oturamadı
Gökhan Özoğuz, sarmaş dolaş oturan çifte tepki gösteren motorcuya sert çıktı: Romantizme laf etmek cehalettir
Gökhan Özoğuz, sarmaş dolaş oturan çifte tepki gösteren motorcuya sert çıktı: Romantizme laf etmek cehalettir
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu
Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu
Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı
Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı
Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi
Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi
Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın
Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın
Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti
Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Babalar Günü paylaşımı
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Babalar Günü paylaşımı
Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı
Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı
Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın müjdeyi verdi: Anne oluyorum
Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın müjdeyi verdi: Anne oluyorum
Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı
Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı
Ünlü YouTuber'ların yarışacağı Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te
Ünlü YouTuber'ların yarışacağı Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te
Oyuncu Mert Fırat, düğününe dahi katılmayan kayınpederi Önder Fırat ile ilk kez aynı karede
Oyuncu Mert Fırat, düğününe dahi katılmayan kayınpederi Önder Fırat ile ilk kez aynı karede
Yıllardır kullandığı bandana ve gözlüğünü çıkarıp poz veren Killa Hakan'ı görenler tanıyamadı
Yıllardır kullandığı bandana ve gözlüğünü çıkarıp poz veren Killa Hakan'ı görenler tanıyamadı
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
Dilan Çiçek Deniz ile Metin Akdülger'in Netflix'te yayınlanan filmdeki sevişme sahnesi olay oldu
Dilan Çiçek Deniz ile Metin Akdülger'in Netflix'te yayınlanan filmdeki sevişme sahnesi olay oldu
Safiye Soyman, klip çekmek için Bodrum'da otel kapattı
Safiye Soyman, klip çekmek için Bodrum'da otel kapattı
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı
Merve Boluğur, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle hayran bıraktı
Merve Boluğur, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle hayran bıraktı
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Tatil sezonunu açan Zeynep Alkan'ın bikinili pozuna beğeni yağdı
Tatil sezonunu açan Zeynep Alkan'ın bikinili pozuna beğeni yağdı
İbrahim Tatlıses mi şikayet etti? Ahmet Tatlı'nın neden karakolluk olduğu netleşti
İbrahim Tatlıses mi şikayet etti? Ahmet Tatlı'nın neden karakolluk olduğu netleşti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Donald Trump Devlet Bahçeli Berat Albayrak
Magazin Cem Yılmaz Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Adem Büyük Bülent Uygun Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Sel Bursa Karar Otomobil
Şu an buradasınız: Demet Akalın, 140 yıllık lezzetten vazgeçemiyor - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 12:07:26. #1.14#
title