Demedim mi? şiiri - Mevlana Celaleddin Rumi Demedim mi? şiiri
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Demedim mi? şiiri - Mevlana Celaleddin Rumi Demedim mi? şiiri

Demedim mi? şiiri - Mevlana Celaleddin Rumi Demedim mi? şiiri
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Mevlana Celaleddin Rumi'in Demedim mi? şiiri en çok okunan şiirlerinden birisi. Demedim mi? şiiri Mevlana Celaleddin Rumi tarafından kaleme alınmış ve son dönemlerde en çok takip edilen, ezberlenen şiirler arasında yer almaktadır. işte Demedim mi? şiiri - Mevlana Celaleddin Rumi Demedim mi? şiiri

Demedim mi? şiiri Mevlana Celaleddin Rumi'in önemli eserleri arasında yer almaktadır. "Demedim mi?" şiiri Türk edebiyatında ve toplumsal olarak farklı etkiler bırakmış eserlerden birisi. İşte Mevlana Celaleddin Rumi Demedim mi? şiiri

DEMEDİM Mİ?

Oraya gitme demedim mi sana,

seni yalnız ben tanırım demedim mi?

Demedim mi bu yokluk yurdunda hayat çeşmesi ben'im?

Bir gün kızsan bana,

alsan başını,

yüz bin yıllık yere gitsen,

dönüp kavuşacağın yer ben'im demedim mi?

Demedim mi şu görünene razı olma,

demedim mi sana yaraşır otağı kuran ben'im asıl,

onu süsleyen, bezeyen ben'im demedim mi?

Ben bir denizim demedim mi sana?

Sen bir balıksın demedim mi?

Demedim mi o kuru yerlere gitme sakın,

senin duru denizin ben'im demedim mi?

Kuşlar gibi tuzağa gitme demedim mi?

Demedim mi senin uçmanı sağlayan ben'im,

senin kolun kanadın ben'im demedim mi?

Demedim mi yolunu vururlar senin,

demedim mi soğuturlar seni.

Oysa senin ateşin ben'im,

sıcaklığın ben'im demedim mi?

Türlü şeyler derler sana demedim mi?

Kötü huylar edinirsin demedim mi?

Ölmezlik kaynağını kaybedersin demedim mi?

Yani beni kaybedersin demedim mi?

Söyle, bunları sana hep demedim mi?

Kaynak: Antoloji.com - Mevlana Celaleddin Rumi Demedim mi? şiiri

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