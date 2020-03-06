Demba Ba, taraftarları Şampiyonlar Ligi finaline davet etti

06.03.2020 16:35 | Son Güncelleme: 06.03.2020 16:35

Medipol Başakşehir'in Senegalli golcüsü Demba Ba, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi finaline gelmeleri için taraftarlara çağrıda bulundu.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 30 Mayıs 2020 tarihinde oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali için Başakşehir'in başarılı futbolcusu Demba Ba'dan bir çağrı geldi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun sosyal medya hesabından paylaşılan videoda Ba, futbolseverleri maça davet ederek, "Bence İstanbul'da harika bir final maçı oynanacak. İstanbul, futbolla yaşayan harika bir kent. Finali canlı izlemek isteyenler, İstanbul'da kesinlikle harika zaman geçirecek" açıklamasını yaptı.

(İHA)

Kaynak: İHA