Delta Plus nedir? Delta Plus varyantı nedir? Delta Plus Türkiye'de görüldü mü?

Koronavirüs varyantlarından olan Delta Plus tüm detayları ile merak ediliyor. Konu hakkında detaylar araştırılırken Delta Plus Türkiye'de görüldü mü ve Delta Plus varyantı nedir konuları merak edildi. Peki, Delta Plus nedir?

İlk olarak Hindistan'da görülen ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından "endişe verici" olarak tanımlanan Delta varyantının, yüksek bulaşıcılığı nedeniyle yakın zamanda dünya genelinde baskın tip haline gelmesinden endişe ediliyor. Peki, Delta Plus nedir? Delta Plus varyantı nedir? Delta Plus Türkiye'de görüldü mü?

DELTA PLUS NEDİR?

Mutasyona uğradığı düşünülen bir varyantın daha kolay ve hızlı bulaşma, daha ağır seyreden hastalık ve antikora karşı gösterdiği direnç gibi kriterlerden en az birini yerine getirdiğine kanıt bulunabilirse "endişe varyantı" olarak sınıflandırılıyor.

Ancak, Delta Plus'ın "endişe varyantı" olarak sınıflandırılmasını sorgulayan bazı virologlar, söz konusu varyantın diğer varyantlara kıyasla daha bulaşıcı olduğunu veya hastalığın daha ağır seyretmesine yol açtığını kanıtlayacak herhangi bir verinin olmadığını söyledi.

Virolog Dr. Gagandeep Kang, henüz yeni varyant hakkında ortaya atılan iddiaların doğruluğunu kanıtlayacak bir veri olmadığını ifade ederken, yeni varyantın endişe verecek türden olup olmadığını anlamak için biyolojik ve klinik bilgilere ihtiyaç olduğunu vurguladı.

DELTA PLUS TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ MÜ?

Sağlık Bakanı Fahretttin Koca "Delta Plus, 3 farklı ilde olmak üzere 3 kişide görüldü. İllerden biri İstanbul. Ankara'da yok. Bu kişiler aşılı değiller. Genel durumları ise iyi. Ağır geçirmiyorlar, ayakta takip ediliyorlar. Delta varyantında ise vaka sayısı giderek artıyor, 284'lere kadar çıktı. Vakaların görüldüğü il sayısı da 30'u buldu." dedi.