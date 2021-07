Delta Plus nedir? Delta Plus varyantı nedir? Delta Plus Türkiye'de görüldü mü?

Koronavirüs varyantlarından olan Delta Plus tüm detayları ile merak ediliyor. Konu hakkında detaylar araştırılırken Delta Plus Türkiye'de görüldü mü ve Delta Plus varyantı nedir konuları merak edildi. Peki, Delta Plus nedir?