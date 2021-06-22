Rusya'da etkili olan Delta mutasyonu Türkiye'de 77 kişide görüldü
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Rusya'da etkili olan Delta mutasyonu Türkiye'de 77 kişide görüldü

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Sağlık

Hindistan'da başlayan ve Rusya'da etkili olan daha hızlı bulaşan Delta mutasyonuyla ilgili Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi. Bakan Koca, 28 Nisan'da 5 kişide görülen Delta mutantının 77'ye kadar çıktığını söyledi.

Yerli Kovid-19 aşısının Faz-3 çalışması kapsamında gönüllülerle yürütülen aşılama programı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevrim içi katılımıyla Ankara Şehir Hastanesi'nde başladı. Törene Erciyes Üniversitesi klinik yetkililerinin yanı sıra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katıldı. Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıklama öncesi birtakım bilgiler verdi.

2 AYDA 77'YE ÇIKTI

Aşının güvenilirlik testlerinin yapıldığını söyleyen Bakan Koca, Hindistan'da başlayan daha sonra Rusya'da etkili olan Delta mutantı hakkında da Erdoğan'a bilgi verdi. 28 Nisan'da 5 kişide görülen Delta mutasyonu konusunda bilgilendirmede bulunan Bakan Koca, bugün itibarıyla 77 kişide söz konusu mutasyona rastlandığını söyledi.

YERLİ AŞININ ADI "TURKOVAC"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Üçüncü fazının ilk uygulaması gerçekleştirilen bu aşımızla birlikte Türkiye artık bu hususta yeni bir dönemin kapılarını aralamaktadır. Birkaç hafta içerisinde ülkemizdeki 18 yaş üzeri nüfusun tamamını aşılama kapsamına almış olacağız" ifadelerini kullandı. Erdoğan, ayrıca aşının adının TURKOVAC olarak belirlendiği söyledi.

DELTA VARYANTI

Delta varyantına yakalanan bir kişi 8 kişiye bulaştırabiliyor. Bu sebeple söz konusu varyant hızlı bir şekilde bulaşabiliyor. Uzmanlara göre; bu varyant daha bulaşıcı fakat daha öldürücü değil. Maske ve aşı, Delta varyantına karşı çözüm olarak karşımıza çıkıyor.

Rusya'da etkili olan Delta mutasyonu Türkiye'de 77 kişide görüldü
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