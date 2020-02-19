Dell siber güvenlik birimi RSA'yı 2 milyar dolara satıyor
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Dell siber güvenlik birimi RSA'yı 2 milyar dolara satıyor

Dell Technologies şirketi siber güvenlik birimini 2,08 milyar dolar karşılığı bir konsorsiyuma satma kararı aldı. Satışın yıl sonundan önce gerçekleşmesi bekleniyor.

19.02.2020 10:34 | Son Güncelleme: 19.02.2020 10:34
Dell siber güvenlik birimi RSA'yı 2 milyar dolara satıyor

Amerikan teknoloji şirketi Technologies, siber güvenlik birimi RSA'yı Symphony Technologies Group tarafından yönetilen bir konsorsiyuma satma kararı aldı. Satışın 2,08 milyon dolar karşılığında gerçekleştirileceği bildirildi.


1982 yılında veri şifreleme sistemini icat eden RSA, bilgisayar sistemlerinin korunması ve kendi adını taşıyan siber güvenlik konferansları üzerinde çalışıyor. 12 bin 500'den fazla müşterisi bulunan RSA, dünyanın en büyük siber güvenlik konferansının da düzenleyicisi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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