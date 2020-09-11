Deliler Fatih'in Fermanı filmi konusu nedir? Deliler Fatih'in Fermanı oyuncuları ve Deliler Fatih'in Fermanı özeti! Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Deliler Fatih'in Fermanı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Deliler Fatih'in Fermanı konusu, özeti ve Deliler Fatih'in Fermanı oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Deliler Fatih'in Fermanı filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Deliler Fatih'in Fermanı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Deliler Fatih'in Fermanı filmini izleyecek olanların merak ettiği Deliler Fatih'in Fermanı konusu nedir, Deliler Fatih'in Fermanı oyuncuları kimler ve Deliler Fatih'in Fermanı özeti gibi konuları inceliyoruz.

DELİLER FATİH'İN FERMANI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Fatih Sultan Mehmet'in gönderdigˆi Osmanlı elçisi, Romanya Prensi Vlad tarafından infaz edilmiştir. Yaşanan olay karşısında Fatih Sultan Mehmet, Vlad'ı öldürmesi için Baba Sultan'a ferman verir. Baba Sultan görev için Gökkurt, Çebi, Suskun, Adsız, Mübariz, Kongar ve As¸gar'dan oluşan Deliler Birliği'ni Kuman'la birlikte Edirne'den Targoviçte'ye gönderir. Deliler, Alaca köyü yakınlarından geçerken Vlad'ın çetesinin köye saldırdığını öğrenir. Deliler'in amacı önce köyü kurtarıp ardından Vlad'ı infaz etmektir.

Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanlı Ordusu'nda görevli olan Deliler'i konu edinen tarihi dönem filminin yönetmeni Osman Kaya. Senaryosunu Mustafa Burak Doğu ve İbrahim Ethem Arslan'ın üstlendiği filmin başrollerinde Cem Uçan, Erkan Petekkaya, Nur Fettahoğlu, Yetkin Dikinciler ve Gülşah Şahin yer alıyor.

DELİLER FATİH'İN FERMANI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Osman Kaya

Oyuncular: Cem Uçan, Erkan Petekkaya, Nur Fettahoğlu, Yetkin Dikinciler, Gülşah Şahin

Tür: Tarih

Yapım Yılı: 2018 (120 dk)

Vizyon Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma

Senaryo: Mustafa Burak Doğu, İbrahim Ethem Arslan