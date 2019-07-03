Delikli Tasarımıyla Dikkat Çeken Dünyanın En Hafif Oyuncu Faresi

Glorious PC Gaming Race'ten mühendisler, dünyanın en hafif oyun faresi olan Model O geliştirdi. Sadece 67 gram ağırlığına sahip olan bu farenin tasarımı trypophobia (bir arada olan bir çok delikli yapısı/deseni/modeli olan şeylerden korkma) olanlar için pek de uygun değil. Kullanım rahatlığını düşünenler içinse farenin üstündeki delikler, neredeyse hiç hissedilmiyor bile.

Glorious PC Gaming Race, yaptığı açıklamada, deliklerin daha iyi bir hava akışı sağladığını ve elin serin kalmasını sağladığını da söyledi. Fare kullanırken elleri terleyenler için oldukça faydalı bir özellik. Tasarımı dışında cihazın özelliklerine bakmak gerekirse:

Sensör: Pixart PMW-3360



Anahtar türü (ana): 20 milyon tıklama için oranlanmış Omron Mechanical



Buton sayıları: 6



Maksimum takip hızı: 250+ IPS



Ağırlık: Matte 67 gram, Glossy 68 gram



Hızlandırma: 50G



Maksimum DPI: 12 bin



Bilgisayar ile bilgi alışveriş hızı: 1000 hz



Fiyat: Mat 50 dolar, Cilalı Parlak 60 dolar

Model O'nun hem Mat hem de Cilalı Parlak modelleri, siyah ve beyaz renk seçeneklerine sahip. Dünyanın en hafif oyuncu faresi olan bu cihazlar, kendisine yeni fare almak isteyen kullanıcılar için ideal bir seçenek olabilir.