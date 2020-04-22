Deliha filmi fragmanı! Deliha nerede çekildi? Deliha oyuncuları ve konusu
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Cihan Ercan, Gupse Özay, Deliha, Sinema, Güncel

Deliha filmi fragmanı! Deliha nerede çekildi? Deliha oyuncuları ve konusu

Deliha 1 filmi, saf ve temiz, eğlenceli kız Zeliha'nın aşkı bulabilmek adına girdiği yolun sonunda karşılaşacağı aşk hikayesini anlatıyor. Senaryosunu Gupse Özay yazarken, yönetmenliğini Hakan Algül üstlendi. Deliha filmi konusu nedir? Deliha oyuncuları.

22.04.2020 10:42 | Son Güncelleme: 22.04.2020 10:47
Deliha filmi fragmanı! Deliha nerede çekildi? Deliha oyuncuları ve konusu

Zeliha'nın aşk dolu macerasını gözler önüne seren Deliha filmi, 14 Kasım 2014 tarihinde vizyona girdi. Gupse Özay, Cihan Ercan, Barış Arduç, Zeynep Çamcı gibi oyuncularla ekrana gelen filmin yapımcılığını Necati Akpınar yürütüyor. Film ayrıca, 20. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde de Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu ödülünü kazandı.

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DELİHA OYUNCULARI

Hayatının aşkını basit bir totem ile bulduğunu düşünen saf ve bir o kadar da komik Deliha ve arkadaşlarının hikayesini konu ediniyor. Deliha filmi oyuncuları arasında ise şu isimler yer alıyor:

Gupse Özay - Deliha/ Zeliha

Derya Alabora - Aysel

Cihan Ercan - Cemal

Barış Arduç - Cemil

Zeynep Çamcı - Havva

Hülya Duyar - Fatma

Cenk Durmazel - Fevzi

Korhan Herduran - Tayyar

Jeyan Tözüm - Rum Teyze

Feriha Eyüboğlu

Deliha filmi fragmanı! Deliha nerede çekildi? Deliha oyuncuları ve konusu

DELİHA 1 NEREDE ÇEKİLDİ?

Gupse Özay'ın senaryosunu kaleme aldığı ve başrolunde yer aldığı komedi filmi Deliha'nın birinci filmi, İstanbul'un farklı mekanlarında ve İzmir'in Şirince ile Selçuklu beldelerinde çekildi.

Deliha filmi fragmanı! Deliha nerede çekildi? Deliha oyuncuları ve konusu

DELİHA FİLMİ KONUSU

Türkiye'de ilk kez bir kadın komedi oyuncusu kendi yazdığı karakteri beyazperdeye taşıdı.

Deliha filmi fragmanı! Deliha nerede çekildi? Deliha oyuncuları ve konusu

Deliha; biraz deli, çok matrak ve sahiden temiz kalpli bir genç kadının aşkı bulmaya çalışırken başından geçen komik olayları anlatıyor. Senaryosunu Gupse Özay'ın yazdığı filmde Deli kız Zeliha'nın hikâyesi arkadaşlarıyla falcıya gitmesiyle başlıyor. Yakışıklı Cemil ve erkek kardeşi Cemal o gün mahalleye bir fotoğrafçı dükkanı açar ve işler sarpa sarar. Zeliha aşkı bulabilecek mi?

Deliha filmi fragmanı! Deliha nerede çekildi? Deliha oyuncuları ve konusu
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