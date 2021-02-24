Deli Dumrul filmi konusu nedir? Deli Dumrul oyuncuları kimlerdir? Deli Dumrul filmi nerede çekildi?
Deli Dumrul filmi bugün TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Peki, Deli Dumrul filmi konusu nedir? Deli Dumrul oyuncuları kimlerdir? Deli Dumrul filmi nerede çekildi? Deli Dumrul özeti ve konusu!
Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde 2010 Türkiye yapımı Oğuz Yalçın filmidir. 26 Şubat 2010 tarihinde gösterime girmiştir. Senaryosu, Fatih Yıldız'a aittir.
DELİ DUMRUL FİLMİ KONUSU NEDİR?
Durul aslında özü sağlam, mert ve yiğit bir delikanlıdır ama yıllar önce sokak arasında tanımadığı, ağır yaralı birine yardım etmek isterken suç üstüne kalır. Cezasını doldurduğunda eğitim çağı geçmiş, "hayatı ıskalamış" biridir artık. İçeride tek öğrendiği şey "delikanlılık raconu"dur. O halde hayatta var olabilmek için bu sermayeyi kullanmak farz olmuştur.
DELİ DUMRUL OYUNCULARI KİMLERDİR?
Emir Benderlioğlu - Dumrul
Sema Öztürk - Fatoş
Arzu Yanardağ - Canan
Tarık Pabuççuoglu - Can Baba
Fatih Yıldız - Reis
Mustafa Üstündağ - Hüsnü Baba
İncilay Sahin - Fidan
Nurhan Yılma - Naciye
Şenol İpek - Cenk
Esra Yaman - Esma
Berna Arıcı - Figen Manken
Onursal Bağırgan - Gizli Polis
Zabou Breitman Artist Sami
Bulent Çarıkcı Çiçekçi
Nihat Nikerel Zalim Baba
Cem Cücenoğlu Bebe Ruhi
Selahattin Taşdöğen Korucu 1
Emin Yaşar Korucu 2
Kemal Yılmaz Korucu 3
İdil Vural Hayriye
Fulya Yadikar Gürbüz
Oguz Yalçın Gazo