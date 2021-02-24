Deli Dumrul filmi konusu nedir? Deli Dumrul oyuncuları kimlerdir? Deli Dumrul filmi nerede çekildi?

Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde 2010 Türkiye yapımı Oğuz Yalçın filmidir. 26 Şubat 2010 tarihinde gösterime girmiştir. Senaryosu, Fatih Yıldız'a aittir.

DELİ DUMRUL FİLMİ KONUSU NEDİR?

Durul aslında özü sağlam, mert ve yiğit bir delikanlıdır ama yıllar önce sokak arasında tanımadığı, ağır yaralı birine yardım etmek isterken suç üstüne kalır. Cezasını doldurduğunda eğitim çağı geçmiş, "hayatı ıskalamış" biridir artık. İçeride tek öğrendiği şey "delikanlılık raconu"dur. O halde hayatta var olabilmek için bu sermayeyi kullanmak farz olmuştur.

DELİ DUMRUL OYUNCULARI KİMLERDİR?

Emir Benderlioğlu - Dumrul

Sema Öztürk - Fatoş

Arzu Yanardağ - Canan

Tarık Pabuççuoglu - Can Baba

Fatih Yıldız - Reis

Mustafa Üstündağ - Hüsnü Baba

İncilay Sahin - Fidan

Nurhan Yılma - Naciye

Şenol İpek - Cenk

Esra Yaman - Esma

Berna Arıcı - Figen Manken

Onursal Bağırgan - Gizli Polis

Zabou Breitman Artist Sami

Bulent Çarıkcı Çiçekçi

Nihat Nikerel Zalim Baba

Cem Cücenoğlu Bebe Ruhi

Selahattin Taşdöğen Korucu 1

Emin Yaşar Korucu 2

Kemal Yılmaz Korucu 3

İdil Vural Hayriye

Fulya Yadikar Gürbüz

Oguz Yalçın Gazo