Dejenerasyon ne demek? TDK'ya göre Dejenerasyon nedir?
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Dejenerasyon ne demek? TDK'ya göre Dejenerasyon nedir?

Dejenerasyon ne demek? TDK'ya göre Dejenerasyon nedir?
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Dejenerasyon ne anlama geliyor? Bazen televizyonda bazen internette dolaşırken bazen de arkadaşlar arasında ilk kez duyulan sözcükler her zaman ilginç gelir. Son zamanlarda anlamı merak edilen kelime öbekleri arasında yer alan dejenerasyon ne demek, TDK'ya göre dejenerasyon ne anlama geliyor? Peki, Dejenerasyon ne demek? TDK'ya göre Dejenerasyon nedir?

Dejenerasyon ne anlama geliyor? Bazen televizyonda bazen internette dolaşırken bazen de arkadaşlar arasında ilk kez duyulan sözcükler her zaman ilginç gelir. Son zamanlarda anlamı merak edilen kelime öbekleri arasında yer alan dejenerasyon ne demek, TDK'ya göre dejenerasyon ne anlama geliyor? Peki, Dejenerasyon ne demek? TDK'ya göre Dejenerasyon nedir? İşte detaylar haberimizde...

DEJENERASYON NEDİR?

Dejenerasyon kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Dejenerasyon, Fransızca dilinden Türkçe'mize geçmiştir.

TDK'ye göre dejenerasyon kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yozlaşma

- Soysuzlaşma

- Bozunum

DEJENERASYON NE ANLAMA GELİR?

Dejenerasyonun Türk dil kurumuna göre üç farklı anlamı vardır. Bunlar da yozlaşma, soysuzlaşma ya da bozunumdur. Tüm bu kelimelerin Türkçedeki karşılığı dejenerasyondur. Tıp dilinde kullanılan dejenerasyon kelimesi normal olandan biraz daha farklıdır.

Tıp Dilinde Dejenerasyon Kelimesi;

Tıp dilindeki dejenerasyon da olumsuz bir anlam taşımaktadır. Anlam bakımından dokuların normal yapılarının bozulup normal fonksiyonlarını yapamayacak hale gelmeleri demektir. Dokuların bozulması sonucu ortaya çıkan dejenerasyon bu tarz durumları tanımlamak için kullanılır.

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