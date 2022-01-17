DEİK Türkiye-Norveç İş Konseyi Başkanı Mehmet Selahattin Ünlü güven tazeledi

İki yılda bir düzenlenen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ( Deik ) İş Konseyleri Seçimli Genel Kurulu, DEİK üyelerinin katılımları ile gerçekleşti.

BAŞARILI BAŞKANIN 3. DÖNEMİ

Üyelerin güven oyunu alarak üçüncü defa başkanlık görevine getirilen Ünlü, yeni dönemde de büyük projelere imza atacaklarını kaydetti. Ticari diplomasinin önemine de vurgu yapan Mehmet Selahattin Ünlü, Ticarette Türkiye'nin dünyada söz sahibi bir ülke olduğunu söyledi.

ÜNLÜ: MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK

Seçimlerin büyük bir coşku içerisinde geçtiğini ve yeniden başkanlık görevine getirilmesinden duyduğu gururu ve mutluluğu dile getiren Ünlü; "Türkiye ile Norveç arasındaki ekonomik ilişkileri en üst düzeye çıkartmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda ekip olarak gece gündüz demeden çalışmaya dün olduğu gibi bugünde devam edeceğiz. Türkiye ihracat vizyonunu her geçen gün genişletirken, biz de Türkiye ve Norveç arasında yeni ihracat köprüleri inşa etmek için mücadelemizi kaldığımız yerden sürdüreceğiz" dedi.

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