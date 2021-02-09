Yangın nedeniyle mahsur kaldıkları binada korkmaması için oğlunun gözlerini kapatan baba yürekleri dağladı
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Yangın nedeniyle mahsur kaldıkları binada korkmaması için oğlunun gözlerini kapatan baba yürekleri dağladı

09.02.2021 11:31 | Son Güncelleme: 09.02.2021 13:00

Bursa'da 3 katlı bir binanın zemin katında çıkan yangın nedeniyle vatandaşlar binada mahsur kaldı. Yangın nedeniyle pencereye çıkan bir baba, korkmaması için oğlunun gözlerini kapattı. İtfaiye yangını kontrol altına alırken, dumandan etkilenenler hastaneye kaldırıldı.

Merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 3 katlı binanın altında bulunan dükkanda çıkan yangın sebebiyle binayı bir anda dumanlar sardı. Yoğun duman yüzünden evlerinden çıkamayan üst kat sakinleri binada mahsur kaldı.

Yangın nedeniyle mahsur kaldıkları binada korkmaması için oğlunun gözlerini kapatan baba yürekleri dağladı

SEPETLE MAHSUR KALANLARI KURTARDILAR

İhbar üzerine olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, üst katlardaki dairelerin balkonlarına sepetle çıkıp mahsur kalanları tek tek kurtardı. Dehşeti yaşayan küçük oğlu ile birlikte pencereye çıkıp yardım bekleyen babanın, korkmaması için oğlunun gözlerini kapadığı anlar dikkat çekti. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan baba-oğul aşağıya indirildikten sonra 112 Sağlık ekiplerine teslim edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Bazı vatandaşlarda oksijen maskesi takılarak binadan dışarıya çıkartıldı. Dumandan etkilenenlere ilk müdahale olay yerinde yapılırken, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

ÇIKIŞ SEBEBİ BELLİ DEĞİL

Alemdar Mahalle Muhtarı Abdullah Akay, yangının çıkış sebebinin henüz netlik kazanmadığını, itfaiye ve sağlık ekiplerinin zamanında müdahalesiyle tehlikenin büyümeden bertaraf edildiğini söyledi. İtfaiye ekiplerinin yangınla ilgili tahkikatı devam ediyor.

İşte olay yerinden fotoğraflar:

Yangın nedeniyle mahsur kaldıkları binada korkmaması için oğlunun gözlerini kapatan baba yürekleri dağladı
Yangın nedeniyle mahsur kaldıkları binada korkmaması için oğlunun gözlerini kapatan baba yürekleri dağladı
Yangın nedeniyle mahsur kaldıkları binada korkmaması için oğlunun gözlerini kapatan baba yürekleri dağladı
Yangın nedeniyle mahsur kaldıkları binada korkmaması için oğlunun gözlerini kapatan baba yürekleri dağladı
Yangın nedeniyle mahsur kaldıkları binada korkmaması için oğlunun gözlerini kapatan baba yürekleri dağladı
Yangın nedeniyle mahsur kaldıkları binada korkmaması için oğlunun gözlerini kapatan baba yürekleri dağladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH ÇİBİR

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