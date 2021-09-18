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Dehşete düşüren görüntü... Dengesini kaybetti klimayla birlikte aşağı düştü, yaşlı kadın son anda kurtuldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Dehşete düşüren görüntü.

Dehşete düşüren görüntü... Dengesini kaybetti klimayla birlikte aşağı düştü, yaşlı kadın son anda kurtuldu

-Yaşlı kadının son anda kurtulduğu kaza, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi

İSTANBUL - Fatih'teki Tarihi Büyük Yeni Han'da klima montajı yapan Hamit Çetin, dengesini kaybederek klima ile beraber aşağıya düştü. O esnada yoldan geçmekte olan yaşlı kadın son anda kenara çekilerek kazadan kurtulurken, olay anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz salı günü saat 13.00 sıralarında İstanbul Fatih Çakmakçılar Yokuşu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tarihi Büyük Yeni Han'da klima montajı yapan Hamit Çetin, dengesini kaybederek klima ile beraber aşağıya düştü. O esnada yoldan geçmekte olan kadın son anda kenara çekilerek yukarıdan düşen Çetin'in altında kalmaktan kurtuldu.

Hastanede tedavisi devam ediyor

Olayı gören çevredeki esnaf ve vatandaşlar yardıma koştu. İlk müdahaleyi yapan vatandaşlar aynı zamanda 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Çetin'i, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Çetin'in tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

"Allah korumuş kadını"

Hastanede tedavisi devam etti öğrenildi. Olayı gören esnaf Hayri General, "Biz içeride çalışıyorduk. Müşteriler falan vardı. Sonra bir anda bir baktık patırtı gürültü duyduk. O refleksle dışarıya fırladık. Klima temizliğinin yapıldığı yerden aşağı düştüğünü gördük. Ondan sonra hemen koştuk. Şoka girmesin diye başının altına bir şey koyduk. Hemen ambulansa haber verdik. Ambulans hemen gelemedi. Burası tarihi bir yarımada olduğu için ambulansın girme sıkıntısı oldu. Yaklaşık 40 dakikayı buldu ambulansın girmesi. Bilinci açıktı. Ambulans geldikten sonra tekrar irtibat sağladık. Beyin tomografisinin temiz olduğu sadece ayaklarda problem olduğunu öğrendik. Şu an sağlık durumu iyi. Allah korumuş kadını. Bizde kamera görüntülerini izledik baya sıyırıp geçmiş kadını" ifadelerini kullandı.

Dehşete düşüren görüntü... Dengesini kaybetti klimayla birlikte aşağı düştü, yaşlı kadın son anda kurtuldu

Dehşete düşüren görüntü... Dengesini kaybetti klimayla birlikte aşağı düştü, yaşlı kadın son anda kurtuldu

Dehşete düşüren görüntü... Dengesini kaybetti klimayla birlikte aşağı düştü, yaşlı kadın son anda kurtuldu

Dehşete düşüren görüntü... Dengesini kaybetti klimayla birlikte aşağı düştü, yaşlı kadın son anda kurtuldu
İhlas Haber Ajansı / İsmet Aktaş - Son Dakika Haberleri
Dengesini kaybedip montajını yaptığı klimayla birlikte aşağıya düştü, yoldan geçen yaşlı kadın son anda kurtuldu

Dengesini kaybedip montajını yaptığı klimayla birlikte aşağıya düştü, yoldan geçen yaşlı kadın son anda kurtuldu

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Haber: Dehşete düşüren görüntü... Dengesini kaybetti klimayla birlikte aşağı düştü, yaşlı kadın son anda kurtuldu - Haberler
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