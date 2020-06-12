Dehşet saçan zanlının gözaltına alınma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı
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Dehşet saçan zanlının gözaltına alınma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Dehşet saçan zanlının gözaltına alınma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı Güçlükle gözaltına alınan zanlının av tüfeğine el koyulması kamerada Uşak'ta psikolojik rahatsızlığı bulunan şahsın annesi ile birlikte polis ve bekçileri av tüfeğiyle yaralaması olayına ilişkin yeni görüntüler...

12.06.2020 13:23 | Son Güncelleme: 12.06.2020 13:53

Dehşet saçan zanlının gözaltına alınma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Güçlükle gözaltına alınan zanlının av tüfeğine el koyulması kamerada

UŞAK - Uşak'ta psikolojik rahatsızlığı bulunan şahsın annesi ile birlikte polis ve bekçileri av tüfeğiyle yaralaması olayına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Polis ekiplerinin zanlıyı güçlükle gözaltına almaya çalıştığı ve av tüfeğine el koyduğu anlar, vatandaş kamerasına anbean yansıdı.

Eşme ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda psikolojik rahatsızlığı bulunan İ.S., annesi ve dayısını yaraladıktan sonra olay yerine gelen polis ve bekçilere av tüfeğiyle ateş açtı. Zanlının yaraladığı 5 kişi hastanede tedavi altına alınırken, bekçilerden birinin durumunun kritik olduğu belirtildi. Olayın meydana geldiği mahalleye sevk edilen çok sayıda polis ekibi, zanlıyı gözaltına alabilmek için yoğun çaba harcadı. Polislerin şahsa 'silahını bırak, teslim ol, yat yere' dediği anlar görüntülere yansıdı. Dakikalar süren bağrışmaların ardından zanlının olayda kullandığı av tüfeğine el koyulması da vatandaş kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Güçlükle gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Dehşet saçan zanlının gözaltına alınma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Kaynak: İHA

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