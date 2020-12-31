Psikolojik sorunları olan baba, 3 torununun gözü önünde öz kızını acımasızca bıçakladı
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Psikolojik sorunları olan baba, 3 torununun gözü önünde öz kızını acımasızca bıçakladı

31.12.2020 15:01 | Son Güncelleme: 31.12.2020 15:28

İstanbul Esenyurt'ta psikolojik sorunları olduğu öğrenilen baba, 3 torunun gözleri önünde öz kızını yüzünden bıçakladı. Saldırgan adam kaçmaya çalışırken yakalandı. Konuyla ilgili konuşan bir mahalleli "Daha önce bir şeylerini görmemiştik, damadı da mükemmel bir insan" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Korkunç olay, Battalgazi Mahallesi 316'ncı sokakta bir apartman dairesinde yaşandı. İddiaya göre psikolojik sorunları olan baba, kızı Dilek D. (40) ile evde 3 torunu varken tartıştı. Tartışmanın neticesinde baba, kızı Dilek Y.'yi yüzünden bıçakladı.

BIÇAKLA KAÇMAYA ÇALIŞTI

Sesler üzerine çevredeki vatandaşlar toplandı. Elinde bıçakla kaçmaya çalışırken, vatandaşlar tuttu. Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri de şüpheliyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Ağır yaralı kadın ise hastaneye kaldırıldı.

"KAÇ YILDIR ADAMA BAKIYORLARDI"

Kaçmaya çalışan adama müdahale eden bir vatandaş, "Şurada kayınpeder ve damadı gördüm. Kayınpederin elinde bıçak damadına saplamaya çalışıyordu. Biz ona müdahale ettik elinden bıçağı aldık, ama içeride ne olduğundan bilgimiz yok. Sonradan duyduk kendi kızını bıçakladığını. O anda polisi ambulansı aradık. Kaçıyordu adam ben yakaladım geri getirdim adamı. Polise teslim ettik. 3 tane çocukları var. Kaç yıldır burada oturuyorlar. Herhangi bir şeylerini görmedik damadı da mükemmel bir insan. Kaç yıldır bakıyorlardı adama" dedi.

Psikolojik sorunları olan baba, 3 torunun gözü önünde öz kızını acımasızca bıçakladı
Psikolojik sorunları olan baba, 3 torununun gözü önünde öz kızını acımasızca bıçakladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE

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