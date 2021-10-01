Dehşet anları kamerada...Fırlattığı bıçak isabet etmeyince koşup yakalayarak sırtına sapladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dehşet anları kamerada...Fırlattığı bıçak isabet etmeyince koşup yakalayarak sırtına sapladı

İhlas Haber Ajansı / Fadıl Pişkin - Haberler | Yerel

Dehşet anları kamerada.

PAMUKKALE, DENİZLİ (İHA) - Dehşet anları kamerada...Fırlattığı bıçak isabet etmeyince koşup yakalayarak sırtına sapladı

Sırtına saplanan bıçak ile kaçma anları güvenlik kameralarına yansıdı

DENİZLİ - Denizli'de iki arkadaşın dehşete düşüren bıçaklı Kavga görüntüleri kan dondurdu. Tartıştığı arkadaşına önce bıçak fırlatan kişi, yere düşen bıçağı tekrar alıp yakaladığı arkadaşının bu sefer sırtına sapladı. Canını kurtarmak için sırtına saplanan bıçakla sokağa fırlayan gencin yere düşüp yardım istediği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Pamukkale ilçesi meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; yabancı uyruklu S.C.A, yine yabancı uyruklu arkadaşı K.L.B. ile evinde buluşarak sohbet etmeye başladı. Kısa süre sonra ikili arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. K.L.B, ise tartışmanın giderek büyümesiyle evden ayrılmak istedi. Kapı önüne çıktığı sırada ise ikili arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. S.C.A, elindeki bıçağı K.L.B'nin sırtına sapladı. Sırtındaki bıçakla sokağa çıkıp yere düşerek yardım isteyen K.L.B'ye ilk müdahaleyi çevredekiler yaparken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sırtındaki bıçak ile Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan K.L.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Ayrıca olayı gerçekleştiren S.C.A, ise her yerde aranıyor.

Apart içerisindeki dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı

Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan dehşet anları ise görenleri hayrete düşürdü. Evinden çıkan arkadaşıyla tartışma sonucu koridorun sonuna kadar kovalayan S.C.A, daha sonra elindeki bıçağı K.L.B'ye doğru fırlatıyor. K.L.B'yi kovalamaya devam eden S.C.A, yere düşen bıçağı alarak arkadaşını sırtına sapladı. Daha sonra ise S.C.A, hiçbir şey olmamış gibi tekrar evine dönüyor. K.L.B, bir yandan sırtındaki bıçağı çıkartmak isterken, diğer yandan ise yardım istemek amacıyla apartın dışına çıkıyor. Birkaç adım giden S.C.A, yere yığılması dikkatlerden kaçmadı. Apart dairesine geri dönen S.C.A'nın rahat tavırları pes dedirtti. Kıyafetlerini değiştirdikten sonra S.C.A, bina önünde birkaç arkadaşıyla sohbet ettiği daha sonra kaçtığı belirtildi.

Dehşet anları kamerada...Fırlattığı bıçak isabet etmeyince koşup yakalayarak sırtına sapladı

Dehşet anları kamerada...Fırlattığı bıçak isabet etmeyince koşup yakalayarak sırtına sapladı

Dehşet anları kamerada...Fırlattığı bıçak isabet etmeyince koşup yakalayarak sırtına sapladı

Dehşet anları kamerada...Fırlattığı bıçak isabet etmeyince koşup yakalayarak sırtına sapladı
İhlas Haber Ajansı / Fadıl Pişkin - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Donald Trump
Magazin Seren Serengil
Spor Umut Meraş Lionel Messi Mustafa Denizli Ebru Şallı
Tüm Haberler Güzel Sözler Namaz Vakitleri Mehmet Kasapoğlu Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Dehşet anları kamerada...Fırlattığı bıçak isabet etmeyince koşup yakalayarak sırtına sapladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 21:35:54. #1.12#