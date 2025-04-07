Deha bu akşam var mı? SHOW TV yayın akışı ile Deha yeni bölüm ne zaman?

SHOW Tv'nin aksiyon dolu dizisi Deha, 6 Nisan Pazar günü yayın akışında yer almayınca izleyiciler sosyal medyada ve arama motorlarında araştırmalara başladı. "Deha bu akşam yok mu, neden yok?", "Deha yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" soruları gündeme gelirken, dizinin yayın tarihine dair detaylar merak ediliyor. Peki, SHOW Tv'nin yeni dizisi Deha bu hafta yok mu? Deha ne zaman yayınlanacak? İşte, Deha dizisinin son durumu ve beklenen bölümle ilgili son gelişmeler…

DEHA DİZİSİ BU HAFTA YOK MU?

Show Tv'nin büyük ilgi gören yapımlarından biri olan Deha dizisi, 6 Nisan 2025 Pazar günü yayın akışında yeni bölümüyle yer almadı. Dizinin yeni bölümü yerine, yayın akışında saat 20:00'de "Yedi Bela Hüsnü" adlı yerli sinema filmi, ardından ise Deha dizisinin tekrar bölümü ekranlara geldi. Bu değişikliğin nedeni ise Ramazan Bayramı haftası olarak gösteriliyor. Bayram nedeniyle pek çok dizide olduğu gibi Deha da bu hafta yayın arası verdi.

Deha bu akşam var mı

DEHA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Deha dizisinin 26. yeni bölümü, 13 Nisan 2025 Pazar günü saat 20:00'de Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Dizinin yayınlanan fragmanında, olayların gidişatına dair çarpıcı gelişmelere yer veriliyor. Özellikle Karahan'ın hayatta kalması ve intikam planı, yeni bölümde tansiyonun yükseleceğinin sinyallerini veriyor.

SHOW TV yayın akışı ile Deha yeni bölüm ne zaman