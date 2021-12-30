Yasak aşk iddialarıyla gündeme gelen ünlü popçu Deha Bilimlier magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu ile ilişkisi olduğu iddia edilen Deha Bilimlier merak konusu oldu. İşte Deha Bilimlier hakkında merak edilen Deha Bilimlier kimdir, kaç yaşında, nereli? Deha Bilimlier eşi kim? sorularını sizler için yanıtladık.

DEHA BİLİMLİER KİMDİR?

4 Haziran 1983 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Deha Bilimlier, eğitim hayatının ardından müziğe yöneldi. Deha Bilimlier, 2004 yılında katıldığı Akademi Türkiye adlı yarışma ile Türkiye'de tanındı.

Deha Bilimlier, 2008 yılında çıkardığı albümle profesyonel müzik kariyerine adım attı. 2013 yılında ilk albümü olan "Mutasyon"u piyasaya sürdü

2016 yılında çıkardığı "Kalben" adlı albümüyle de geniş kitlelere ulaştı. Avukat Aslı Bilimlier ile evli olan Deha Bilimlier'in iki kız ve bir oğlan olmak üzere üç çocuğu vardır.

Deha Bilimlier Instagram hesabı: @dehabilimlier

DEHA BİLİMLİER KİMİNLE EVLİ?

Deha Bilimlier, 2004 yılında katıldığı Akademi Türkiye adlı yarışma programıyla şöhrete kavuşmuştu. Şarkıcı Deha Bilimlier, Aslı Bilimlier ile evli ve üç çocuk babası. Aslı Bilimlier'in mesleği ise avukatlık.

"ELİNİZDE GÖRÜNTÜ VARSA YAYINLAYIN"

Deha Bilimlier ve Gülşah Saraçoğlu iddiaları duyar duymaz telefonla 2. Sayfa programına bağlandı. Deha Bilimlier açıklamasında "Üç tane çocuğum var evliyim. İstanbul'daki herkes beni dinlemeye gelir. Benim bu taraflarda bezim yok hepiniz bilirsiniz. Gülşah Saraçoğlu da beni dinlemeye gelir. Önde oturuyordu, mikrofon uzattım sahneme çıktı.Arkadaşım o benim. Anlam veremedik böyle bir şeye. Bu iddiayı çıkaranın Gülşah'la bir problemi olduğunu düşünüyorum. Sahneme gelmesi dışında Gülşah Saraçoğlu ile asla bir yerde bir araya gelmedik. Eşim beni biliyor. Bu bana yapılan bir komplo ve hainliktir. Varsa elinizde bir görüntü yayınlayın kardeşim dedim. Bu haberi ilk duyduğumda güldüm" dedi.

"DEHA YILLARDIR HAYATIMIZDA"

Aynı anda yayına bağlanan Gülşah Saraçoğlu ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Böyle bir durumu izah etmenin üzüntüsü içerisindeyim. O kadar fuzuli, yanlış ve yalan bir durum ki. Deha yıllardır hayatımızda ve çok kıymetli bir ailesi olan bir arkadaşım. Kim bunu neden ortaya attı... Sahneye çıktım hatta o sırada yere düştüm, Tiktok'a düştü. Güldük buna. Bir görüntü olduğu söyleniyor, Allah aşkına bana da yollasınlar."

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet