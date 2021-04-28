DEHA BİLİMLİER BAKÜ'YE İMZASINI ATTI
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DEHA BİLİMLİER BAKÜ'YE İMZASINI ATTI

DEHA BİLİMLİER BAKÜ'YE İMZASINI ATTI
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Pandemi nedeniyle Türkiye'de sahne alamayan birçok sanatçı ve müzisyen, rotasını Azerbaycan'a çeviriyor.

Özellikle Azerbaycan'da son üç aydır birçok sahne performansına imza atan Deha Bilimlier, Gencali Huseynov ve Elvin Arifli'nin sahibi olduğu Bakü'nün en sevilen mekanı Chilai Bakü sahnesinde adeta gövde gösterisi yaptı. 2 saat kaldığı sahneden alkışlar eşliğinde inen başarılı şarkıcı finaldeki sözleriyle de dikkat çekici mesajlar verdi. Türkiye'de birçok müzisyenin sesinin duyurmakta zorlandığını dile getiren Bilimlier, "Burada yaptığım sahnelerden elde ettiğimiz gelirlerin büyük bir bölümünü pandemi dolayısıyla geçim sıkıntısı yaşayan müzik emekçilerine ulaştırıyoruz. Elbette herkese yetişemiyoruz " dedi. Türk ve Azerbaycanlı hayranlarından tam not aldığı gecede, yoğun istek üzerine iki kez art arda biss yapan Deha Bilimlier, sahneden alkışlar eşliğinde indi.

Kaynak: Snob Magazin

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