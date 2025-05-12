DEHA 30. BÖLÜM İZLE | SHOW TV ekranı ile Deha son bölüm izle tek parça full HD ve kesintisiz! Deha'nın son bölümünde ne oldu?

SHOW TV'nin sevilen dizisi, Deha son bölümünün yayınlanmasının ardından sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciler arasında büyük heyecan yaratan dizinin detayları ve 31. bölüm fragman bilgileri ise en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Peki, Deha dizisinin 30. bölümünde ne oldu? Deha dizisinin 30. bölüm tek parça izleme linki var mı? İşte, Deha dizisinin 30. bölümüne ilişkin merak edilenler…

DEHA DİZİSİNİN 30. BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Deha'nın 30. bölümünde, Devran nihai planına doğru adım adım ilerlerken, Sofi'nin vurulmasıyla büyük bir sarsıntı yaşar. Bu olay, intikam planında değişiklik yapmasına neden olur. Cengiz'in muhbir olduğunu öğrenmesiyle birlikte, bu bilgiyi İskender'i tuzağa düşürmek için kullanmaya karar verir. Devran, herkesi şaşırtarak Sofi'nin öcünü tam da onun arzuladığı şekilde almayı başarır.

Deha son bölüm izle

Bu sırada Karga, Devran hakkında İmre ile yüzleşir. Ancak Devran, bu yüzleşmeden haberdar olunca öfkesini kontrol edemez ve ortalık karışır. Karga ile Devran arasında ipler tamamen kopar; aralarındaki gerilim açıkça restleşmeye dönüşür. Bu kez Devran, Karga'nın kurtulmasının neredeyse imkânsız olduğu tehlikeli bir düşmanlık yaratmıştır.

Deha 30. bölüm izle

Öte yandan İskender, Devran ve Cesur arasında gelişen yakınlıktan şüphelenmeye başlar. Bu iş birliğinin ardındaki gerçeği çözmek için harekete geçer.