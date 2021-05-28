Değişimiyle çok konuşulan Özge Ulusoy, ilk estetik ameliyatını yaptırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Değişimiyle çok konuşulan Özge Ulusoy, ilk estetik ameliyatını yaptırdı

Haberler.com / Burak Akdoğan - Haberler | Magazin

Model ve sunucu Özge Ulusoy, ameliyat masasına yattı. Burnundan estetik operasyon geçiren Ulusoy, sosyal medya hesabından "Bu benim ilk estetiğim" diyerek son halini paylaştı. Yıllar içindeki değişimiyle çok konuşulan Ulusoy, ilk ameliyatı olduğunu söylese de takipçilerine inandıramadı.

Bir yıldır iş insanı Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşayan Özge Ulusoy, yüzündeki değişimlerle sık sık gündeme geliyor. Sosyal medya hesabından peş peşe fotoğraflarını paylaşan model, ilk kez estetik operasyonu geçirdiğini söyledi.

BURUN UCU AMELİYATI OLDU

Geçirdiği estetik operasyonundan sonra son halini sosyal medya hesabından paylaşan 38 yaşındaki güzel sunucu, "Burnumdan burun ucu ameliyatı oldum. Birçoğunuz inanmasa da bu ilk ameliyatımdı. Hocam bence muazzam bir iş çıkardı" notunu düştü.

TAKİPÇİLERİNİ İNANDIRAMADI

Yıllar içindeki değişimiyle her daim gündem olan Özge Ulusoy, ilk kez estetik ameliyatı olduğunu söyleyince takipçileri inanmadı. Ulusoy'a "Gençlik halinle son hali arasında dağlar var", "Eski halin daha güzeldi", "Doğallığın gitmiş" ve "Estetik yaptırmadığın yer kalmadı nasıl ilk ameliyat" gibi yorumlar yapıldı.

Değişimiyle çok konuşulan Özge Ulusoy, ilk estetik ameliyatı yaptırdı

"BOTOKS VE DOLGUM VAR BUNLARI SAKLAMIYORUM"

Ulusoy'un ilk estetik ameliyatı yaptırdığını söyleyince takipçileri tarafından yoruma tutuldu. Takipçileri tarafından eleştirilen Ulusoy, "İyi yaş alıyorum demek ki, dikkat çekiyor. Ben bununla mutlu oluyorum. Sosyal medya hesabıma yaptırdığım her şeyi koyuyorum. İnsanların estetiği nasıl anladıklarına bağlı. Plastik cerrahi ise ben ameliyat olmadım ama hep söylüyorum botoks yaptırıyorum, dolgu yaptırıyorum. Zaten saklamıyorum, yaptırdığım doktorları da seve seve paylaşıyorum" açıklamasında bulundu.

"İLERİDE YÜZÜMÜ DE GERDİRECEĞİM"

Ünlü manken ayrıca estetikle ile ilgili, "İleride olacağım. Yüzümü de gerdireceğim. Gerekirse yaptıracağım. Ben böyle şeylerden çekinmiyorum. Bakımlı olmak benim hoşuma gidiyor. Bu herkesin tercihi. Yaptırmayana da saygı duyarım, yaptırana da saygı duyarım. Mutlu olmadığım bir yer olsaydı da yaptırırdım" ifadelerinde bulundu.

Değişimiyle çok konuşulan Özge Ulusoy, ilk estetik ameliyatı yaptırdı
Değişimiyle çok konuşulan Özge Ulusoy, ilk estetik ameliyatı yaptırdı
Değişimiyle çok konuşulan Özge Ulusoy, ilk estetik ameliyatı yaptırdı
Değişimiyle çok konuşulan Özge Ulusoy, ilk estetik ameliyatını yaptırdı
Yasaklardan dolayı evlenemeyen Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, ön balayına çıktı
Yasaklardan dolayı evlenemeyen Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, ön balayına çıktı
Servetine servet katan Aleyna Tilki, 600 bin TL'lik reklam anlaşmasına imza attı
Servetine servet katan Aleyna Tilki, 600 bin TL'lik reklam anlaşmasına imza attı
Burak Akdoğan
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Şenol Güneş Merih Demiral Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Değişimiyle çok konuşulan Özge Ulusoy, ilk estetik ameliyatını yaptırdı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 14:34:48. #1.14#

title