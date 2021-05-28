Değişimiyle çok konuşulan Özge Ulusoy, ilk estetik ameliyatını yaptırdı

Model ve sunucu Özge Ulusoy, ameliyat masasına yattı. Burnundan estetik operasyon geçiren Ulusoy, sosyal medya hesabından "Bu benim ilk estetiğim" diyerek son halini paylaştı. Yıllar içindeki değişimiyle çok konuşulan Ulusoy, ilk ameliyatı olduğunu söylese de takipçilerine inandıramadı.

Bir yıldır iş insanı Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşayan Özge Ulusoy, yüzündeki değişimlerle sık sık gündeme geliyor. Sosyal medya hesabından peş peşe fotoğraflarını paylaşan model, ilk kez estetik operasyonu geçirdiğini söyledi.

BURUN UCU AMELİYATI OLDU

Geçirdiği estetik operasyonundan sonra son halini sosyal medya hesabından paylaşan 38 yaşındaki güzel sunucu, "Burnumdan burun ucu ameliyatı oldum. Birçoğunuz inanmasa da bu ilk ameliyatımdı. Hocam bence muazzam bir iş çıkardı" notunu düştü.

TAKİPÇİLERİNİ İNANDIRAMADI

Yıllar içindeki değişimiyle her daim gündem olan Özge Ulusoy, ilk kez estetik ameliyatı olduğunu söyleyince takipçileri inanmadı. Ulusoy'a "Gençlik halinle son hali arasında dağlar var", "Eski halin daha güzeldi", "Doğallığın gitmiş" ve "Estetik yaptırmadığın yer kalmadı nasıl ilk ameliyat" gibi yorumlar yapıldı.

"BOTOKS VE DOLGUM VAR BUNLARI SAKLAMIYORUM"

Ulusoy'un ilk estetik ameliyatı yaptırdığını söyleyince takipçileri tarafından yoruma tutuldu. Takipçileri tarafından eleştirilen Ulusoy, "İyi yaş alıyorum demek ki, dikkat çekiyor. Ben bununla mutlu oluyorum. Sosyal medya hesabıma yaptırdığım her şeyi koyuyorum. İnsanların estetiği nasıl anladıklarına bağlı. Plastik cerrahi ise ben ameliyat olmadım ama hep söylüyorum botoks yaptırıyorum, dolgu yaptırıyorum. Zaten saklamıyorum, yaptırdığım doktorları da seve seve paylaşıyorum" açıklamasında bulundu.

"İLERİDE YÜZÜMÜ DE GERDİRECEĞİM"

Ünlü manken ayrıca estetikle ile ilgili, "İleride olacağım. Yüzümü de gerdireceğim. Gerekirse yaptıracağım. Ben böyle şeylerden çekinmiyorum. Bakımlı olmak benim hoşuma gidiyor. Bu herkesin tercihi. Yaptırmayana da saygı duyarım, yaptırana da saygı duyarım. Mutlu olmadığım bir yer olsaydı da yaptırırdım" ifadelerinde bulundu.