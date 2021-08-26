Defne Samyeli'nin yıllar önceki kırbaçlı şovunu paylaşan Seda Akgül'den çok konuşulacak sözler: Kimi yücelttiğinizin farkına varın
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Defne Samyeli'nin yıllar önceki kırbaçlı şovunu paylaşan Seda Akgül'den çok konuşulacak sözler: Kimi yücelttiğinizin farkına varın

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Son zamanlarda sık sık ünlü isimleri eleştiren Seda Akgül, bu sefer de Defne Samyeli'yi hedef aldı. Instagram hesabından Samyeli'nin yıllar önce yayınlanan programındaki kırbaçlı şovunu paylaşan Akgül, "Ey Türk halkı kimi yücelttiğinizin farkına varın" dedi.

Uzun zamandır ekranlarda olmayan sunucu Seda Akgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Akgül, son olarak şarkıcı ve oyuncu Defne Samyelinin bir videosunu paylaşarak zehir zemberek sözler söyledi.

"FETİŞ PROGRAMI YAPIP HABER SUNDU"

445 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Defne Samyeli'nn yıllar önce yayınlanan kırbaçlı şovunun görüntülerini paylaşan Akgül, "Defne Samyeli gerçeği... Hangi ülkede böyle bir fetiş programı sunduktan sonra, bir kadın yıllarca ana haber okuyabilir? Evet iyi bir okuldan mezun olmuş ama gereken eğitimi alamamış. Ey Türk halkı; kimi, niye, neden yücelttiğinizin farkına varın. Benim ki kıskançlık değil, yollar eğiri, sen doğru iken yapılan haksızlık" dedi.

Şimdilerde oyunculuğun yanı sıra şarkıcılık yapan Defne Samyeli ise Seda Akgül'ün bu sözlerine henüz karşılık vermedi.

Defne Samyeli'nin yıllar önceki kırbaçlı şovunu paylaşan Seda Akgül'den çok konuşulacak sözler: Kimi yücelttiğinizin farkına varın
Defne Samyeli'nin yıllar önceki kırbaçlı şovunu paylaşan Seda Akgül'den çok konuşulacak sözler: Kimi yücelttiğinizin farkına varın
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Haber Yorumları (1)
NECİP KOSE: Türk aile yapısına, örf ve adetlerine saygısı ile ünlenen Seda Akgül !!? Şıracı bozacıya sövüyor!
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Defne Samyeli'nin yıllar önceki kırbaçlı şovunu paylaşan Seda Akgül'den çok konuşulacak sözler: Kimi yücelttiğinizin farkına varın - Haberler Magazin
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