Defne Samyeli'nin "Yaza hazırız" paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
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Defne Samyeli'nin "Yaza hazırız" paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu

Defne Samyeli'nin 'Yaza hazırız' paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Magazin

Ekranların aranan yüzü Defne Samyeli'nin sosyal medya üzerinden yaptığı "Yaza hazırız" paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu. Fit görüntüsü ile spor yaptığı anlardan fotoğraf paylaşan Samyeli, dikkatleri üzerine çekti.

Ünlü sunucu ve oyuncu Defne Samyeli, Instagram'da yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Samyeli kardeşiyle Sühan Samyeli spor yaptığı anlardan pozlarını paylaşarak, "Yaza hazırız" notunu düştü.

Defne Samyeli'nin paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu

PAYLAŞIMI BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Samyeli'nin bu paylaşımına beğeni yağdı. Takipçileri, "Bu kadına zaman uğramıyor arkadaş", "Biz de hazırız kapıdan çıkamayacağız" şeklinde yorumlarda bulundu.

Defne Samyeli'nin paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
Defne Samyeli'nin paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
Haberler.com
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