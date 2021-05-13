Defne Samyeli'nin "Yaza hazırız" paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu

Ekranların aranan yüzü Defne Samyeli'nin sosyal medya üzerinden yaptığı "Yaza hazırız" paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu. Fit görüntüsü ile spor yaptığı anlardan fotoğraf paylaşan Samyeli, dikkatleri üzerine çekti.

Ünlü sunucu ve oyuncu Defne Samyeli, Instagram'da yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Samyeli kardeşiyle Sühan Samyeli spor yaptığı anlardan pozlarını paylaşarak, "Yaza hazırız" notunu düştü.

PAYLAŞIMI BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Samyeli'nin bu paylaşımına beğeni yağdı. Takipçileri, "Bu kadına zaman uğramıyor arkadaş", "Biz de hazırız kapıdan çıkamayacağız" şeklinde yorumlarda bulundu.