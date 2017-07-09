Defne Samyeli'nin Model Kızı Bodrum'da Yürek Hoplattı

Ünlü sunucu Defne Samyeli ve kızı Deren Talu, önceki gün Bodrum'daki The Sands Beach'teydi.

GÜNEŞ VE DENİZİN TADINI ÇIKARDILAR

Öğle sıcağında güneş ve denizin tadını çıkaran anne kız, görüntülendiklerini anlayınca sudan çıktı, şezlonga çekilip sohbete daldı.

FİT VÜCUDUNU GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Siyah bikini tercih eden anne kızın fit vucütları da gözlerden kaçmadı.

SOSYAL MEDYAYI SALLIYOR

Eski manken ve sunucu Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu mankenlik yapıyor. Genç isim, Instagram paylaşımlarıyla büyük beğeni topluyor.

TEKLİF ALIYOR AMA...

Dizilerden teklif yağan genç model okul dolayısıyla hepsini reddetse de hem de modellikten hem de öğrenci olması nedeniyle Los Angeles-İstanbul arası mekik dokuyor.

Anne-kız Bodrum'da böyle görüntülendi;









