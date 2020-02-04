: Defne Samyeli'den kızı Deren Talu'ya tam destek: Ben hiç karışmam, o bir yetişkin

04.02.2020 21:27 | Son Güncelleme: 04.02.2020 21:35

Son dönemde Kerem Sabancı ile yaşadığı aşkla gündem olan Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun geçtiğimiz günlerde konuk olduğu Youtube kanalında yaptığı açıklamalar magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Oyunculuk eğitimi alan 23 yaşındaki güzel, "Oyunculukta Türkan Şoray kanunlarım var. Son çektiğim filmde öpüştüm. Ama çıplaklığa ve sevişme sahnelerine karşıyım. Açık seçik olmadan, üstü kapalı olabilir" demişti. Defne Samyeli'den kızının açıklamalarına tam destek geldi.

"BEN HİÇ KARIŞMAM, O BİR YETİŞKİN"

Ünlü sunucu, kızının açıklamalarını izlediğini ve çok beğendiğini söyledi. Deren'in rol alacağı filmlere karışmayacağını dile getiren Defne Samyeli, "Ben hiç karışmam, o bir yetişkin" dedi.

Haber Videosu