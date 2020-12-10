Defne Samyeli: Coğrafyamızda erkekler kendisini fasulye gibi nimetten sayıyor
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Defne Samyeli: Coğrafyamızda erkekler kendisini fasulye gibi nimetten sayıyor

10.12.2020 21:07 | Son Güncelleme: 10.12.2020 21:41

Okan Bayülgen'in Nokta adlı programına konuk olan şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli, birbirinden çarpıcı açıklamalara imza attı. Samyeli, "Bizim coğrafyamızda erkekler kendini fasulye gibi nimetten sayıyor" ifadelerini kullandı.

Tv100 ekranlarında yayınlanan Okan Bayülgen ile Nokta programına katılan oyuncu-sunucu Defne Samyeli kendisine 'Erkek ve kadın rollerinin' değiştiğini savunan yazısı hatırlatılarak sorulan "İlişkilerinde güven sorunu mu yaşıyorsun?" sorusuna "Evet yaşıyorum, o yazıyı yazalı aradan 5 yıl geçmiş doğru bir tespit olduğunu düşünüyorum. Erkeklere de kadınlara da bir şey oldu. Sanki roller değişti. Kadınlar daha bir erkek gibi davranmaya başladı. Erkekler de kadın gibi davranmaya başladı" dedi.

"PAŞA MUAMELESİYLE BÜYÜYORLAR"

"Bizim coğrafyamızda erkeklere dair başka bir sendrom daha var" diyen Samyeli, "Sanırım yetiştirme tazıyla alakalı. Biraz kendini fasulye gibi nimetten kabul etme... Şimdi beni eleştirecekler ama annem oğlu var diye öyle mutlu ki... Yere göğe sığdıramadan büyüttü. Paşa muamelesiyle büyüyor erkeklerin çoğu ve kadın rolleri daha küçük yaşta bizim üzerimize giydiriliyor. Erkek kendini sanki kadınları seçen o. Biz sanki erkeklere kendimizi beğendirmek zorundaymışız gibi hayata bakıyoruz" diye konuştu.

Defne Samyeli: Coğrafyamızda erkekler kendisini fasulye gibi nimetten sayıyor
Haber Yorumları (4)
.: Defne daha yaşadığın ülkeyi tanımıyorsun . Asıl ülkede kızlar veya kadınlar kendilerini kraliçe elizabeth sanıyorlar . Genel olarak çoğunluğu egolu , soğuk kanlı ve kendini beğenmiş . Yüzlerinde makyaj olunca kendilerini dünya güzeli sanıyorlar ama makyajı silince hepsi kafa öne doğru eğiliyor görmesinler beni diye
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SEFA??????: sen kendini ne sanıyorsun ? ben söylim, bir hiçsin.
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KARA: Ablacım ya sen o saçma sapan ithamlarını bizim güzel ülkemiz için değilde, Sizlerin çirkef yuvası olan camianız için söylemelisin
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