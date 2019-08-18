Defne Samyeli aralarında Deniz Seki ve Cenk Eren'in de olduğu afişte yer almak istemedi

18.08.2019 11:34

Uzun bir süredir Cem Yılmaz ile aşk yaşayan ve oyunculuk ile şarkıcılığı aynı anda yürüten Defne Samyeli, sahneye çıkacağı mekanla afiş krizi yaşandı. Samyeli, aynı mekanda sahne alacak olan Deniz Seki, Yaşar, Cenk Eren ve Ayta Sözeri ile aynı afişte olmak istemedi.

ÖZEL AFİŞ HAZIRLANDI

Defne Samyeli, Alaçatı'da sahne aldığı mekanın kendisini Yaşar, Deniz Seki, Cenk Eren ve Ayta Sözeri ile aynı afişte göstermesine "Onlarla aynı afişte olmam" diyerek itiraz etti. Yaşanan kriz sonrası harekete geçen mekan sahipleri ise Defne Samyeli için ayrı bir afiş hazırlattı.

HABERLERE SESSİZ KALDI

Afiş krizi hakkında herhangi bir açıklama yapmayan Defne Samyeli, çıkan haberlerin ardında sadece tatilde çektirdiği bikinili pozunu yayınladı.