Defne Samyeli'nin acı günü!

Ünlü oyuncu ve sunucu Defne Samyeli, Melo adındaki köpeğinin vefat ettiğini duyurdu. Samyeli'nin açıklaması yürekleri burktu. İşte detaylar...

49 yaşındaki Defne Samyeli, aldığı ölüm haberiyle sarsıldı. Samyeli, köpeği Melo'nun vefat ettiğini duyurdu.

İşte Samyeli'nin yürek burkan mesajı:

"Üzgünüm, kızgınım, yorgunum. Karmakarışığım. Onu bugün görüp sarılacağız, öpeceğiz derken, eğitmeni 'kaybettik' dedi. Hayatımızın son üç ayının en önemli neşesi… Derin'le Çağla bir süs havuzunda boğulmak üzere bulup eve getirdiler. İnsanlardan çok korkan, tek gözünü kaybetmiş, travmatize bir yavru. Melo.. Derin'in şırıngayla su içirip elleriyle beslediği, zaman içinde o korkak yavrudan sevimli ve azgın bir tazıya dönüşen Melo. Kalp hırsızı...

"SENİ ÇOK SEVMİŞTİK"

Elimde vileda ve paspasla geçen günlerde hep yeni bir yaramazlık ve tatlılıkla beni benden alan Melo. Bir daha köpek istemiyorum, çünkü çok bağlanıyorum, yeterince uzun kalmıyorlar bizimle diye söylenirken, hayatımızda kalıcı planlarımızı bana artık 'köpekli' yaptıran Melo. Deren, Çağla ve bana çocuk gibi sarılan, Derin'e ise resmen bağımlı olan, onu bir dakika göremese ağlayan Melo.. Parvovirüs kapmış. Aşısı da vardı, ama yeterli olmamış onu korumaya belli ki. Hayat işte..

Olan oluyor. Bizse acz içindeyiz. Ah Melocuk. Seni çok sevdik çok. Keşke seninle yolumuz çok daha uzun olabilseydi. Tüylü dostlar cennetinde güzelce koş, oyna. Bize hatırlattığın, öğrettiğin, yaşattığın binbir sevgi için sonsuz minnetarım."

Kaynak: Snob Magazin