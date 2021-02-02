Defne Joy Foster mezarı başında anıldı
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Defne Joy Foster mezarı başında anıldı

02.02.2021 16:06 | Son Güncelleme: 02.02.2021 16:15
Defne Joy Foster mezarı başında anıldı

Oyuncu Defne Joy Foster ölümünün 10'uncu yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Oyuncu Defne Joy Foster ölümünün 10'uncu yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

2011 yılında hayatını kaybeden Defne Joy Foster'in anma törenine yapımcı Özgür Aras, avukatı Ayşegül Mermer, yakınları ve sevenleri katıldı. Pandemi nedeniyle anmaya katılamayan ve Aydın'da yaşayan annesi Hatice Foster ise, video konferans ile anmaya katılarak Foster'ın sevenleri ile konuştu. Hatice Foster, "Allah hepinizden razı olsun. Allah dualarınızı kabul etsin. Hepinizi çok seviyorum" dedi.

"HALA DEFNE'NİN GİTTİĞİNE İNANAMIYORUM"Mezarı başında düzenlenen anmaya her yıl katılan yakın arkadaşlarından yapımcı Özgür Aras, "Dün gibi sanki. Hiç aradan o kadar uzun yıllar geçmiş gibi gelmiyor. Hala Defne'nin gittiğine inanmıyorum. Sanki çıkacak bir yerlerden şakaydı diyecek gibi. Yakın arkadaşları her yıl buradayız. Bu sene annesi pandemiden yaş sınırından dolayı gelemedi. O Kuşadası'nda bir şeyler yapıyor. Biz onun yerine buradayız" diye konuştu.

"ONU SON GÖRENLERDEN BİRİYİM"

Avukat Ayşegül Mermer ise, "Çok acı. Zaman çok çabuk geçiyor. Bize öyle ama bunu bir de annesine sormak lazım tabi. Onun acısı çok taze. Onu son görenlerden biriyim. Avukatıyım ama arkadaşımdı, dostumdu. Ölüm ve doğum Allah'ın emri. Bunu kabulleneceğiz. Ruhu şad olsun mekanı cennet olsun. Oğlunun çok iyi olduğunu biliyorum. Yasin zaten evlendi. Anne oğul ilişkisinin çok iyi olduğunu duyuyoruz. Anneanneden duyuyoruz" şeklinde konuştu.


- İstanbul
Defne Joy Foster mezarı başında anıldı
Defne Joy Foster mezarı başında anıldı
Defne Joy Foster mezarı başında anıldı
Defne Joy Foster mezarı başında anıldı
Defne Joy Foster mezarı başında anıldı
Defne Joy Foster mezarı başında anıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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