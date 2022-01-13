Definecinin toprağı tırnaklarıyla kazıyarak çıkardığı taşın içindeki altınlar bitmek bilmedi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Definecinin toprağı tırnaklarıyla kazıyarak çıkardığı taşın içindeki altınlar bitmek bilmedi

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Yaşam

Sosyal medyada bir define avcısı tarafından paylaşılan video, büyük ilgi gördü. Söz konusu videoda, define avcısının tırnaklarıyla kazıyarak çıkardığı taşın içerisinde çok sayıda altın olduğu görüldü.

Türkiye'de jandarma ekiplerinin define avcılarıyla mücadelesi tam gaz devam ediyor. Ancak yine de bazı define avcıları, sosyal medya hesaplarından ilginç videolar paylaşmaya devam ediyor. Son olarak bir define avcısı tarafından paylaşılan video, büyük ilgi gördü.

TAŞIN İÇERİSİNDEN ALTIN ÇIKTI

Defineci, dedektörle belirlediği yeri önce kazmayla kazdıktan sonra elleriyle eşelemeye devam ediyor. Define avcısı, bir süre sonra hedefine ulaşarak toprağın altındaki taşı çıkarmayı başarıyor. Fakat sosyal medya kullanıcılarının asıl dikkatini çeken ise taşın içerisinden çıkan çok sayıda altın oluyor.

KISA SÜREDE 10 BİNE YAKIN BEĞENİ

Sosyal medyada paylaşılan video, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. Sosyal medya kullanıcılarının bazıları, videonun kurgu olduğunu savunurken, bazıları da geçmiş dönemde değerli eşyaları saklamak için böyle yöntemler kullanıldığına vurgu yaptı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Çiftlikteki ineğin memesine bakanlar gerçek olduğuna inanmadı! Hayvancılardan büyük tepki var

Çiftlikteki ineğin memesine bakanlar gerçek olduğuna inanmadı! Hayvancılardan büyük tepki var

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title