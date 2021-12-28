Definecilerin talan ettiği tarihi köprü, restore edilecek

DENİZLİ'nin Çal ilçesi Dayılar Mahallesi'ne 2 kilometre uzaklıkta, Büyük Menderes Nehri üzerindeki Roma dönemine ait tarihi İpek Yolu'nda bulunan ve teneke dolusu altın olduğu inancıyla definecilerin talan ettiği Tozlukara Köprüsü restore edilecek.

Roma döneminde yapılan ve antik kentler Apamea, Eumenia, Peltea, Lounda, Mossyna, Hierapolis ile Laodikya ticaret yolları üzerindeki geçişi sağlayan köprülerden biri olarak kullanılan; 55 metre uzunluğunda, 3 metre 40 santimetre genişliğindeki 2 kemerli antik köprüde altın ve tarihi eser arayan defineciler, köprüye hasar veriyor. Köprünün çeşitli noktalarında, definecilerin altın ya da tarihi eser bulmak için açtığı oyuklar ve çukurlar bulunuyor. Rivayetteki 'Bu köprüyü yapan bir hatun, ya sağındadır ya solunda bir teneke altın' sözüne inanan defineciler, köprüyü kullanılamaz hale getirdi. Teneke dolusu altın saklandığına inanılarak, defineciler tarafından yıllardır kaçak kazı yapılan tarihi köprü, yıkılmaya da yüz tuttu.