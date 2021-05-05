Define işaretleri nelerdir? Define işaretleri ve anlamları nedir? Define ne demek? Gerçek define işaretleri!

Define nedir, ne demek? Vatandaşlar tarafından merak edilen konulardan birisi define işaretleri ve anlamları oldu. Bu define işaretlerine bakarak defineler hakkında bazı ipuçları yakalanabiliyor. Peki define nasıl bulunur? Define işaretleri nelerdir? sizler için kısaca araştırma yaptık. Defineler ile ilgili bilgilere haberimizden bakabilirsiniz.

Define aramayı hobi haline getirenler vardır. Dünyanın dört bir yanında insanlar define arayabiliyor ve bunlar için define işaretlerinin anlamlarını merak ediyor. Sizler için define işaretleri ne demek, anlamı nedir paylaşalım. Define aramak isteyenler ne yapmalı o konu hakkında da kısaca bilgi paylaştık.

DEFİNE, DEFİNECİ, DEFİNECİLİK NE DEMEK?

TDK'ya göre define, " Toprak altına gömülerek saklanmış para veya değerli şeyler, gömü. " anlamına gelmektedir. Defineci ise " Gömü bulmak umuduyla kazı yapan veya yaptıran kimse. " demektir. Son olarak definecilik ise " Definecinin yaptığı iş. " anlamına geliyor.

DEFİNE ARAMAK İSTEYENLER NE YAPMALILAR?

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 50. Maddesi ve buna bağlı olarak çıkarılan Define Arama Yönetmeliği çerçevesinde define aranmasına izin verilmektedir. Define aramak isteyenler, define arayacakları yerin bağlı olduğu müze müdürlüğüne bir dilekçe ile müracaat ederler.

Dilekçede arama maksadı açıkça belirtilir ve define aranacak yerin il, ilçe, bucak, köy, mahalle, sokak ve ev numarası bildirilir. Ayrıca bu yerin ekili, dikili, meskun, gayrimeskun, tapulu ve tapusuz olup olmadığı ve kime ait olduğu açıklanır.

Müze Müdürlüğünce, define aranacak yerin 2683 sayılı Kanun'un 6ncı maddesinde belirtilen yerler ile tespit ve tescil edilen sit alanları ve mezarlıklar içinde olup olmadığı, define aranmasından sakınca bulunup, bulunmadığı tespit edilir. Müracaat uygun bulunduğu takdirde define arama ruhsatı verilir. Ruhsatname bir yıl sürelidir. Define araması aralıksız en çok bir ay devam eder. Hava muhalefeti veya tabii afetlerden dolayı bu süre içinde bitirilemezse bir defaya mahsus olmak üzere mülki amirce en çok bir ay daha uzatılabilir.

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DEFİNE İŞARETLERİ NELERDİR?

Define arayanlar birçok teknik ve yöntem kullanırlar. Bu teknikleri ve yöntemleri buldukları işaretlere göre uygularlar. Aranılan defineye göre işaretleri de farklılık gösterebiliyor. Peki dünya üzerinden en çok kullanılan ve popüler olan define işaretleri nelerdir şimdi sırayla anlatalım.

Figürler : Herhangi bir taş, yapı, yer vb. yerlerin üstündeki figürler define için önemli ipuçlarındandır. Bu figürler yorumlanabilir ve define bulunabilir.

Güneşe olan konumu : Define işaretlerinden birisi de güneşe olan konumdur. Define arayıcıları güneşin düştüğü yerleri iyi analiz etmeliler. Güneş, defineler için önemli bir ipucu olabilir.

Harita : En önemli define işaretlerinden birisi de haritalardır. Haritalara bakılarak definenin yerleri bulunabilir.

Toprak : Define işaretlerinden birisi de topraklardır. Kolay kazılabilen topraklar define için önemli işaretler arasında yer alıyor. Halk arasında yanmış toprak denilen toprak türünün define için çok daha uygun olduğu düşünülmektedir.