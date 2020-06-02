Define avcıları 3 aydır kazdıkları 35 metrelik tünelde yakalandı
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Define avcıları 3 aydır kazdıkları 35 metrelik tünelde yakalandı

Sakarya'da ormanlık alanda gece vakti define arayan 2 şahıs, 35 metre derinlikte yakalandı. Define avcılarının tüneli 3 aydır kazdığı ortaya çıktı.

02.06.2020 14:16 | Son Güncelleme: 02.06.2020 14:48

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde gece saatlerinde ormanlık alanda kaçak kazı yaptığı belirlenen 2 kişi suçüstü yakalandı. Yerin 35 metre altına kadar inen define avcılarının 4 metre genişliğinde tünel kazdıkları ortaya çıktı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Olay, Akyazı ilçesi Dokurcun Mahallesi Yemişen mevki'inde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 şüpheli define avcısı gece saatlerinde kazı yapıyordu. Yine geç saatlerde ormanlık bölgede kazı yaptıkları alana giden O.G. ve S.A. isimli şüpheliler kaçak kazı yaparken jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Şüpheliler ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Define avcıları 2 aydır kazdıkları 35 metrelik tünelde yakalandı

3 AY BOYUNCA KAZDILAR

Öte yandan, yapılan incelemelerde definecilerin yaklaşık 35 metre derinliğinde, tabanda ise 4 metre genişliğinde tünel kazdıkları belirlendi. Tünelin 3 aylık çalışma sonucu kazıldığı öğrenildi. Definecilerle birlikte kazıda kullanılan jeneratör, hava hortumu ve kazı aletlerine de el konuldu.

Define avcıları 3 aydır kazdıkları 35 metrelik tünelde yakalandı

Kaynak: İHA

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