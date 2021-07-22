Define aramak için kazdığı çukurda 9 gün sonra cesedi bulundu
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Define aramak için kazdığı çukurda 9 gün sonra cesedi bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Define aramak için kazdığı çukurda 9 gün sonra cesedi bulundu Elazığ'da define aramak için evden çıkan ve bir daha haber alınamayan adamın 9 gün sonra kazdığı çukurda cansız bedeni bulundu.

Define aramak için kazdığı çukurda 9 gün sonra cesedi bulundu

ELAZIĞ - Elazığ'da define aramak için evden çıkan ve bir daha haber alınamayan adamın 9 gün sonra kazdığı çukurda cansız bedeni bulundu.

Olay, merkeze bağlı Harput Mahallesi Nevruz Ormanları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk babası Mehmet T. (58), 13 Temmuz'da yanına kazma, kürek ve çekiş alarak evden çıktı. Şahsın eve dönmemesi üzerine ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri arama çalışması başlattı fakat sonuç alamadı. Dün Mehmet T.'nin daha önce tek başına gittiği yerleri kontrol eden aile yakınları, bir çukurun içerisinde Mehmet T.'nin cansız bedeni ile karşılaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede kaçak kazı yapan adamın kazdığı çukurun içerisinde öldüğü ve bedeninin çürümeye yüz tuttuğu belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından şahsın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından ailesi tarafından alınan teslim alınan Mehmet T'nin cenazesi, bugün Harput Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Define aramak için kazdığı çukurda 9 gün sonra cesedi bulundu
Define aramak için kazdığı çukurda 9 gün sonra cesedi bulundu
Define aramak için kazdığı çukurda 9 gün sonra cesedi bulundu
Define aramak için kazdığı çukurda 9 gün sonra cesedi bulundu
Define aramak için kazdığı çukurda 9 gün sonra cesedi bulundu
Define aramak için kazdığı çukurda 9 gün sonra cesedi bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç

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